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Posted 14 ноября, 03:48

Published 14 ноября, 03:48

Modified 14 ноября, 03:50

Updated 14 ноября, 03:50

Грузовик сгорел на трассе в Приморском крае

Фура из «ада»: автомобиль вспыхнул на дороге в Приморье — видео

14 ноября 2024, 03:48
Фото: vostokmedia.com.

Грузовик сгорел на трассе в Приморском крае

Сюжет
Пожар
Пожар охватил большегруз, вероятно, на ходу в Приморском крае. Сгоревшие «останки» машины стали преградой для автомобилистов.

Перед Пограничным выгорела фура, сообщают новые медиа. В камеру очевидца попала пожарная машина, а за ней стоял большегруз, полуприцеп которого практически уничтожило пламя. Судя по видео, огонь не успел перекинуться на кабину транспорта. Передняя часть грузовика расположилась поодаль.

Обстоятельств происшествия не сообщаются. О пострадавших тоже пока неизвестно.

Видео: dpscontrol_public.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что автобус сгорел в Трудовом, недалеко от дальневосточной столицы. Огонь превратил салон «микрика» в жуткий хлам, судя по фото.

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