Фура из «ада»: автомобиль вспыхнул на дороге в Приморье — видео

Перед Пограничным выгорела фура, сообщают новые медиа. В камеру очевидца попала пожарная машина, а за ней стоял большегруз, полуприцеп которого практически уничтожило пламя. Судя по видео, огонь не успел перекинуться на кабину транспорта. Передняя часть грузовика расположилась поодаль.