Фура из «ада»: автомобиль вспыхнул на дороге в Приморье — видео

Posted 14 ноября, 03:48
Published 14 ноября, 03:48
Modified 14 ноября, 03:50
Updated 14 ноября, 03:50
Перед Пограничным выгорела фура, сообщают новые медиа. В камеру очевидца попала пожарная машина, а за ней стоял большегруз, полуприцеп которого практически уничтожило пламя. Судя по видео, огонь не успел перекинуться на кабину транспорта. Передняя часть грузовика расположилась поодаль.
Обстоятельств происшествия не сообщаются. О пострадавших тоже пока неизвестно.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что автобус сгорел в Трудовом, недалеко от дальневосточной столицы. Огонь превратил салон «микрика» в жуткий хлам, судя по фото.