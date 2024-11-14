Картина дня в Приморье: «без паники», жертвы непогоды и самый жаркий год

Posted 14 ноября, 11:37
Published 14 ноября, 11:37
Modified 14 ноября, 11:39
Updated 14 ноября, 11:39
Без паники: прямым рейсам быть
Вчера, 13 ноября, в новых медиа наблюдался ажиотаж из-за дополнительных маршрутов из Приморского края в центральную Россию. Авиакомпания опубликовала официальную информацию о нововведениях.
Непогода стала причиной аварий
Что может быть хуже, чем осложненное движение из-за погодных условий? Только пробка, которая усугубляется из-за столкновения машин.
Самый жаркий год ждет Приморье
Приморский край только отошел после серьезных испытаний дождями. В то время как мир сталкивается с рекордными природными катаклизмами, эксперты предупреждают, что 2025 год может стать самым жарким в истории человечества — что ждет нас впереди и как стихия продолжит влиять на нашу жизнь?