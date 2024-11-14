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Posted 14 ноября, 11:37

Published 14 ноября, 11:37

Modified 14 ноября, 11:39

Updated 14 ноября, 11:39

Картина дня в Приморье: «без паники», жертвы непогоды и самый жаркий год

Картина дня в Приморье: «без паники», жертвы непогоды и самый жаркий год

14 ноября 2024, 11:37
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Картина дня
Самые интересные события четверга — в обзоре «Восток-Медиа»

Без паники: прямым рейсам быть

Вчера, 13 ноября, в новых медиа наблюдался ажиотаж из-за дополнительных маршрутов из Приморского края в центральную Россию. Авиакомпания опубликовала официальную информацию о нововведениях.

Отставить панику: Аэрофлот прокомментировал переполох с рейсами Москва — Владивосток
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Непогода стала причиной аварий

Что может быть хуже, чем осложненное движение из-за погодных условий? Только пробка, которая усугубляется из-за столкновения машин.

Первые жертвы непогоды: ДТП спровоцировало пробку во Владивостоке — видео
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Самый жаркий год ждет Приморье

Приморский край только отошел после серьезных испытаний дождями. В то время как мир сталкивается с рекордными природными катаклизмами, эксперты предупреждают, что 2025 год может стать самым жарким в истории человечества — что ждет нас впереди и как стихия продолжит влиять на нашу жизнь?

Что ждет Приморье? — 2025 год станет самым жарким в истории
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