Константин Шестаков и посол Индии Сиддартх Гаурав обсудили сотрудничество стран

Posted 14 ноября, 07:59
Published 14 ноября, 07:59
Modified 14 ноября, 08:01
Updated 14 ноября, 08:01
Иностранец отметил, что связи между странами активно укрепляются. В этом году во Владивостоке было организовано несколько культурных событий при поддержке местной администрации. Особенно популярными у местных жителей стали йога-мероприятия.
Также Генконсул сообщил, что задние, которое приобрело консульство Индии в районе улицы Уборевича, вскоре отреставрируют, после чего запланировано его торжественное открытие.
Константин Шестаков предложил, со стороны города помочь облагородить и озеленить прилегающую к зданию территорию. Кроме того, он пригласил иностранных гостей к участию в гастрономических фестивалях, чтобы те могли познакомить жителей Владивостока с кухней Индии. Прозвучало предложение об открытии летнего кинотеатра.
Обе стороны заинтересованы в дальнейшем сотрудничестве и надеются на продуктивное взаимодействие.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, чем Приморье привлекает партнёров из Индии.