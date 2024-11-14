Константин Шестаков и посол Индии Сиддартх Гаурав обсудили сотрудничество стран

Константин Шестаков предложил, со стороны города помочь облагородить и озеленить прилегающую к зданию территорию. Кроме того, он пригласил иностранных гостей к участию в гастрономических фестивалях, чтобы те могли познакомить жителей Владивостока с кухней Индии. Прозвучало предложение об открытии летнего кинотеатра.