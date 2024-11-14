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Posted 14 ноября, 06:40

Published 14 ноября, 06:40

Modified 14 ноября, 06:42

Updated 14 ноября, 06:42

Серьёзное ДТП случилось на трассе в Приморском крае

Один без колеса, второй в кювете: жесткая авария случилась на трассе в Приморье

14 ноября 2024, 06:40
Фото: 1MI.

Серьёзное ДТП случилось на трассе в Приморском крае

Сюжет
Автомобили
Авария с двумя автомобилями произошла на трассе в Приморье. У одной машины вывернуло колесо, вторую вынесло с проезжей части.

Жесткое ДТП с участием двух автомобилей случилось в Приморском крае. Toyota Ipsum Nissan X-Trail столкнулись на трассе недалеко от Спасска-Дальнего.

По словам очевидцев, водитель «Ниссана» разворачивался через сплошную, когда в него на скорости влетела «Тойота».

В результате у X-Trail вывернуло переднее колесо, Ipsum оказался в кювете. Видео появилось в сети.

Видео: vladivostok_smi.

О пострадавших не сообщали.

Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезной аварии во Владивостоке.

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