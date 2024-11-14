Один без колеса, второй в кювете: жесткая авария случилась на трассе в Приморье

Posted 14 ноября, 06:40
Published 14 ноября, 06:40
Modified 14 ноября, 06:42
Updated 14 ноября, 06:42
Жесткое ДТП с участием двух автомобилей случилось в Приморском крае. Toyota Ipsum Nissan X-Trail столкнулись на трассе недалеко от Спасска-Дальнего.
По словам очевидцев, водитель «Ниссана» разворачивался через сплошную, когда в него на скорости влетела «Тойота».
В результате у X-Trail вывернуло переднее колесо, Ipsum оказался в кювете. Видео появилось в сети.
О пострадавших не сообщали.
Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезной аварии во Владивостоке.