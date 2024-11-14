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Posted 14 ноября, 01:19

Published 14 ноября, 01:19

Modified 14 ноября, 01:21

Updated 14 ноября, 01:21

Сахалинская область подала больше всего заявок на конкурс о путешествиях

Острова поразят красотой: Сахалинская область — лидер по количеству заявок на конкурс

14 ноября 2024, 01:19
Фото: sakhalin.gov.ru.

Сахалинская область подала больше всего заявок на конкурс о путешествиях

Сюжет
Туризм
Путешественники Сахалинской области подали больше всего заявок на всероссийский конкурс «Дальний Восток — Земля приключений». В правительстве островного региона уверены, что представленные работы поразят красотой островов и привлекут еще больше туристов.

Уже 111 видеоработ подано участниками конкурса «Дальний Восток — Земля приключений» о путешествиях на островах Сахалинской области. Это самое большое количество заявок среди регионов ДФО. Причем островной регион можно назвать абсолютным лидером, потому что разрыв между первым и вторым местом составляет почти 50 процентов, 54 заявки — в списке регионов-участников второе место занимает Хабаровский край с 57 работами.

Министр туризма Сахалинской области Артем Лазарев, комментируя промежуточные итоги подачи заявок о путешествиях по островному региону отметил, что видеоработы участников смогут посмотреть жители России, которые, поразившись красотами островов, захотят приехать на Сахалин, чтобы своими глазами убедиться в том, как он прекрасен.

«На сегодняшний день на суд жюри представили 111 фильмов о путешествиях по Сахалину, Курилам и нашему прекрасному острову Монерон. Уверен, что это далеко не итоговый показатель, и работ будет еще больше. А также уверен, что все представленные видеоработы поразят красотой нашей природы не только экспертов, но и простых зрителей, которые обязательно захотят побывать на островах и убедиться, что все это реальность, а не сказка», — сказал Артем Лазарев.
Фото: @sakhturizm

Путешественники, которые принимают участие в конкурсе, совершали походы разной сложности: поднимались в горы, покоряли вулканы, сплавлялись по рекам, выходили в открытое море. А фильм о подводном мире острова Монерон просто уникален. Кроме путешественников, ставших героями фильмов о природе о достопримечательностях островного региона, видеоработы показали и обитателей островов — сивучей, нерп, касаток, дельфинов.

В правительстве области отмечают, что среди участников конкурса не только местные жители, но и гости региона. А это значит, что поездка на острова Сахалин, Курилы и Монерон оставила только положительные впечатления. Кроме дальневосточников, в конкурсе принимают участие и жители других российских регионов, посетивших Дальний Восток, — Москва и Московская область, Алтайский край и Белгородская область.

Ранее Юрий Трутнев, обсуждая проведение ставшего очень популярным у россиян конкурса, подчеркнул, что этот проект стал частью комплексных мер по развитию туризма в дальневосточном округе.

«Правительство Российской Федерации работает над развитием туризма на Дальнем Востоке. В макрорегионе действует ряд государственных программ, таких как нацпроект „Туризм и индустрия гостеприимства“. С государственной поддержкой реализуются сотни инвестиционных проектов, строятся санатории и гостиницы, туристические тропы и парки. Территории связывают новые авиационные маршруты. По поручению президента для перевозок пассажиров по таким маршрутам строится самолет „Байкал“. Главную роль в этой работе, в реализации всех этих планов играют люди — трудолюбивые и энергичные, развивающие бизнес, продвигающие региональные туристические бренды, создающие новые точки притяжения граждан. Важным проектом в этой сфере стал конкурс „Дальний Восток — Земля приключений“. Он собрал путешественников и блогеров, снявших фильмы про макрорегион, познакомивших с уникальными местами ДФО миллионы граждан», — рассказал вице-премьер — полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

Напомним, что заявки для участия во втором сезоне Всероссийского конкурса на лучшее путешествие по ДФО «Дальний Восток — Земля приключений» принимаются до 30 декабря 2024 года. Главный приз за лучшее видео о путешествии по Дальнему Востоку составляет 3 миллиона рублей.

Конкурс проводится по инициативе вице-премьера — полпреда Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева при поддержке аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе, Минвостокразвития России, АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики», НКО «Фонд развития социальных инициатив.

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