Острова поразят красотой: Сахалинская область — лидер по количеству заявок на конкурс

В правительстве области отмечают, что среди участников конкурса не только местные жители, но и гости региона. А это значит, что поездка на острова Сахалин, Курилы и Монерон оставила только положительные впечатления. Кроме дальневосточников, в конкурсе принимают участие и жители других российских регионов, посетивших Дальний Восток, — Москва и Московская область, Алтайский край и Белгородская область.