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Posted 14 ноября, 07:35

Published 14 ноября, 07:35

Modified 14 ноября, 07:37

Updated 14 ноября, 07:37

Оценивал жизни в долларах? Бабакохяну вынесли приговор в Приморье

Оценивал жизни в долларах? Бабакохяну вынесли приговор в Приморье

14 ноября 2024, 07:35
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Взятка
Во Владивостоке вынесен приговор по громкому делу о заказных убийствах начала 2000-х годов. Фрунзенский районный суд признал Армена Бабакохяна виновным в организации убийств двух известных предпринимателей и даче взятки должностному лицу.

По материалам дела:

  • В октябре 2001 года Бабакохян организовал убийство Евгения Киргинцева, совладельца ночного клуба "Наутилус", заплатив киллеру 10 тысяч долларов США. Преступление было совершено путем подрыва автомобиля Toyota Land Cruiser.
  • Спустя восемь месяцев, в июне 2002 года, от рук того же наемного убийцы погиб Олег Сединко, совладелец кинотеатра New Wave Cinema. За это преступление исполнитель получил автомобиль Lexus 470 и 15 тысяч долларов США.
  • Находясь под следствием в 2022 году, Бабакохян также пытался улучшить условия своего содержания в СИЗО-1, передав через посредника взятку сотруднику учреждения в размере 130 тысяч рублей.

Суд приговорил Армена Бабакохяна к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 1,3 миллиона рублей и последующим ограничением свободы на 1 год. Приговор пока не вступил в законную силу.

«Гражданские иски родственников погибших предпринимателей о компенсации морального вреда суд удовлетворил частично: по 4 млн каждому истцу, на общую сумму 12 млн рублей», — уточнили в прокуратуре.

Ранее «Восток-Медиа» писало о зверском нападении во Владивостоке.

Тщательно спланировали убийство: зверское нападение произошло во Владивостоке
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