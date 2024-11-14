Оценивал жизни в долларах? Бабакохяну вынесли приговор в Приморье

Posted 14 ноября, 07:35
Published 14 ноября, 07:35
Modified 14 ноября, 07:37
Updated 14 ноября, 07:37
По материалам дела:
Суд приговорил Армена Бабакохяна к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 1,3 миллиона рублей и последующим ограничением свободы на 1 год. Приговор пока не вступил в законную силу.
«Гражданские иски родственников погибших предпринимателей о компенсации морального вреда суд удовлетворил частично: по 4 млн каждому истцу, на общую сумму 12 млн рублей», — уточнили в прокуратуре.
Ранее «Восток-Медиа» писало о зверском нападении во Владивостоке.