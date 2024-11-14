Отставить панику: Аэрофлот прокомментировал переполох с рейсами Москва — Владивосток

В Хабаровск транзитные рейсы будут осуществляться два раза в неделю с 16 декабря. Во Владивосток три раза в неделю с 17 декабря. В Южно-Сахалинск новые маршруты запланированы с 19 декабря, а в Петропавловск-Камчатский с 22 декабря.