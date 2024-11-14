Отставить панику: Аэрофлот прокомментировал переполох с рейсами Москва — Владивосток

Posted 13 ноября, 23:49
Published 13 ноября, 23:49
Modified 13 ноября, 23:51
Updated 13 ноября, 23:51
Местные телеграм-каналы начали сеять панику среди населения из-за информации о новых рейсах из Приморья в столицу России с пересадками. Однако «Восток-Медиа» выяснило, что новые маршруты никак не повлияют на имеющиеся прямые рейсы Москва — Владивосток. Теперь авиаперевозчик поделился официальным подтверждением информации.
16 декабря Аэрофлот запустит дополнительные рейсы из Москвы на Дальний Восток, сообщает пресс-служба авиакомпании. Приобрести билеты можно будет уже в ближайшее время.
Новые транзитные рейсы из столицы во Владивосток, Хабаровск, Южно-Сахалинск и Петропавловск-Камчатский через Красноярск. Такая мера необходима для расширения программы полетов в ДФО. Не исключено, что в дальнейшем введут дополнительные прямые рейсы. Это будет зависеть от загрузки компании.
«Новая программа полётов будет способствовать удовлетворению сезонного спроса на дальневосточных рейсах, расширит региональные перевозки из сибирского хаба, увеличит транспортную доступность и повысит уровень мобильности россиян», — отметили в пресс-службе авиаперевозчика.
В Хабаровск транзитные рейсы будут осуществляться два раза в неделю с 16 декабря. Во Владивосток три раза в неделю с 17 декабря. В Южно-Сахалинск новые маршруты запланированы с 19 декабря, а в Петропавловск-Камчатский с 22 декабря.
Стоит отметить, что пересадка в Красноярске будет выполняться с удобным стыковочным временем. Пассажиры смогут приобрести билеты не только из Москвы в дальневосточные муниципалитеты и обратно, но и в отдельные пункты между Красноярском и городами ДФО.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что теперь из Приморского края на Курильские острова можно добраться два раза в неделю.