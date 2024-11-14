Первые жертвы непогоды: ДТП спровоцировало пробку во Владивостоке — видео

Posted 14 ноября, 06:36
Published 14 ноября, 06:36
Modified 14 ноября, 06:39
Updated 14 ноября, 06:39
В дальневосточной столице на Луговой случилось ДПТ. Вероятно, две легковушки не поделили полосу. Не исключено, что «Приус» пытался уйти от столкновения, так как машина наполовину находится на другой полосе, а ее «нос» смотрит налево.
О деталях происшествия не сообщается. Но авария стала проблемой для других участников движения. Теперь рулевым приходится тяжело на дорогах не только из-за дождя, но и из-за внеплановой «преграды».
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что дорожный конфликт между автомобилистами закончился применением физической силы. Под горячую руку мужчины попала машина девушки.