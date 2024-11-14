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Posted 14 ноября, 06:36

Published 14 ноября, 06:36

Modified 14 ноября, 06:39

Updated 14 ноября, 06:39

Авария на Луговой спровоцировала затор на дороге во Владивостоке

Первые жертвы непогоды: ДТП спровоцировало пробку во Владивостоке — видео

14 ноября 2024, 06:36
Фото: vostokmedia.com.

Авария на Луговой спровоцировала затор на дороге во Владивостоке

Сюжет
ДТП
Что может быть хуже, чем осложненное движение из-за погодных условий? Только пробка, которая усугубляется из-за столкновения машин.

В дальневосточной столице на Луговой случилось ДПТ. Вероятно, две легковушки не поделили полосу. Не исключено, что «Приус» пытался уйти от столкновения, так как машина наполовину находится на другой полосе, а ее «нос» смотрит налево.

О деталях происшествия не сообщается. Но авария стала проблемой для других участников движения. Теперь рулевым приходится тяжело на дорогах не только из-за дождя, но и из-за внеплановой «преграды».

Видео: vostokmedia.com.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что дорожный конфликт между автомобилистами закончился применением физической силы. Под горячую руку мужчины попала машина девушки.

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