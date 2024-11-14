«Русич» — лучший: баскетболисты из Владивостока победили в престижных состязаниях

Она рассказала, что игра, ставшая решающей, была очень напряжённой: юные баскетболисты Владивостока максимально мобилизовались, собрались и фактически победу у очень известной юношеской команды из Москвы «Тринта». Финальный счёт матча — 39:34 в пользу наших земляков! А капитан команды «Русича» Михаил Яковлев получил травму ноги, но, несмотря на это, был вместе с командой. И получил титул лучшего игрока турнира!