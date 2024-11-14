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Posted 14 ноября, 00:37

Published 14 ноября, 00:37

Modified 14 ноября, 00:39

Updated 14 ноября, 00:39

Юные баскетболисты из Владивостока одержали победу в крупных соревнованиях

«Русич» — лучший: баскетболисты из Владивостока победили в престижных состязаниях

14 ноября 2024, 00:37
Фото: Официальный сайт Saint Basketball. vlc.ru.

Юные баскетболисты из Владивостока одержали победу в крупных соревнованиях

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Наш Город
Юные баскетболисты из муниципальной спортивной школы «Русич» Владивостока одержали победу и стали чемпионами всероссийских соревнований Saint Basketball (6+).

В пресс-службе администрации Владивостока рассказали: соревнования проходили в Санкт-Петербурге, участие в нём принимали команды юных спортсменов — 11-12 лет. 10 лучших баскетбольных дружин со всей России соревновались за звание чемпионов, а досталось оно — в упорной и сложной борьбе — команде муниципальной спортивной школы «Русич».

— Результат превзошёл все наши ожидания! Могу сказать, что победа далась нам благодаря невероятному духу и силе характера наших ребят. Мы гордимся нашими ребятами и, конечно же, будем стремиться к новым достижениям, — отметила тренер команды СШ «Русич» Галина Майнулова.

Она рассказала, что игра, ставшая решающей, была очень напряжённой: юные баскетболисты Владивостока максимально мобилизовались, собрались и фактически победу у очень известной юношеской команды из Москвы «Тринта». Финальный счёт матча — 39:34 в пользу наших земляков! А капитан команды «Русича» Михаил Яковлев получил травму ноги, но, несмотря на это, был вместе с командой. И получил титул лучшего игрока турнира!

Фото: Официальный сайт Saint Basketball. vlc.ru

Наши ребята произвели сильное впечатление на соперников и судей. По итогам состязаний самым результативным игроком стал Влад Молодин, а лучшим по подборам — Александр Зукол. Да что говорить — все молодцы, поэтому назовём всю команду, всех юных чемпионов: Максим Потехин, Егор Огородников, Марк Колчин, Иван Ахтанка, Сергей Самойленко, Илья Тренкин и Лев Тюменцев.

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#Новости#Владивосток#Спортсмены#Приморский край#Наш Город
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