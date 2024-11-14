Слякотно и серо: ноябрьская погода показывает приморцам зубки

Posted 13 ноября, 23:26
Published 13 ноября, 23:26
Modified 13 ноября, 23:28
Updated 13 ноября, 23:28
По сообщениям Примгидромета, сегодня, в четверг, 14 ноября, над Приморским краем пока ещё царит циклон, но осадков не избежать. Днём в крае умеренный дождь, особенно в южных районах. Сильный южный ветер будет рвать из рук зонты, и на этом фоне относительно приятная температура воздуха — до +12°C — будет ощущаться как весьма прохладная.
Во Владивостоке дождь начнётся днём и не прекратится к вечеру. Ветер юго-восточный сильный, но пока всё ещё не слишком холодно — +9°C.
Впрочем, это ненадолго. Как сообщало ранее «Восток-Медиа», скоро снег накроет почти весь край.