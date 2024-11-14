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Posted 13 ноября, 23:26

Published 13 ноября, 23:26

Modified 13 ноября, 23:28

Updated 13 ноября, 23:28

Дождливо и холодно в четверг в Приморском крае

Слякотно и серо: ноябрьская погода показывает приморцам зубки

13 ноября 2024, 23:26
Фото: 1MI.

Дождливо и холодно в четверг в Приморском крае

Сюжет
Погода
Сухой и ласковый ноябрь, загостившийся было в Приморском крае, сменился на ноябрь настоящий — с дождём, слякотью, сильным ветром.

По сообщениям Примгидромета, сегодня, в четверг, 14 ноября, над Приморским краем пока ещё царит циклон, но осадков не избежать. Днём в крае умеренный дождь, особенно в южных районах. Сильный южный ветер будет рвать из рук зонты, и на этом фоне относительно приятная температура воздуха — до +12°C — будет ощущаться как весьма прохладная.

Во Владивостоке дождь начнётся днём и не прекратится к вечеру. Ветер юго-восточный сильный, но пока всё ещё не слишком холодно — +9°C.

Впрочем, это ненадолго. Как сообщало ранее «Восток-Медиа», скоро снег накроет почти весь край.

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#Новости#Погода#Владивосток#Приморский край#Приморье
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