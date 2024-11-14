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Posted 14 ноября, 04:46

Published 14 ноября, 04:46

Modified 14 ноября, 04:48

Updated 14 ноября, 04:48

Жуткая находка перепугала прохожих во Владивостоке

Труп вынесло волнами: тело нашли на популярном пляже во Владивостоке — видео (18+)

14 ноября 2024, 04:46
Фото: 1MI.

Жуткая находка перепугала прохожих во Владивостоке

Сюжет
Пляж
На пляже бухты Патрокл во Владивостоке прохожие нашли тело. Откуда его принесло, неизвестно.

Труп нашли на пляже во Владивостоке. На Патрокле прохожие обнаружили тело мертвого оленя. Неизвестно, откуда животное и как его тело вынесло на пляж.

Видео: svodka25.

Как и где олень погиб, неизвестно. В сети комментаторы предполагают, что он мог упасть в воду и не смочь выбраться.

Ранее «Восток-Медиа» писало об олене, который попал именно в такую ловушку. Животное оказалось в воде в морском порту, вылезти на берег у него не получалось.

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