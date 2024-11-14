Труп вынесло волнами: тело нашли на популярном пляже во Владивостоке — видео (18+)

Posted 14 ноября, 04:46
Published 14 ноября, 04:46
Modified 14 ноября, 04:48
Updated 14 ноября, 04:48
Труп нашли на пляже во Владивостоке. На Патрокле прохожие обнаружили тело мертвого оленя. Неизвестно, откуда животное и как его тело вынесло на пляж.
Как и где олень погиб, неизвестно. В сети комментаторы предполагают, что он мог упасть в воду и не смочь выбраться.
Ранее «Восток-Медиа» писало об олене, который попал именно в такую ловушку. Животное оказалось в воде в морском порту, вылезти на берег у него не получалось.