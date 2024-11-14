В ООО «БАС» рассказали, как беспилотники могут спасти жизни и сократить расходы

Издание «Новые известия» предлагает проанализировать факты. В прошлом году Минздрав России и Минвостокразвития РФ провели на Сахалине тестирование беспилотного аппарата для доставки медикаментов. Беспилотник успешно преодолел воздушное расстояние в 45 километров от села Чапланово до Невельска быстрее, чем автомобиль, причем полёт прошёл в экстремальных погодных условиях — при сильном снегопаде, видимости до 100 м и порывистом ветре. Это значит, что инновации не только ускоряют доставку, но в ряде ситуаций спасают жизнь.