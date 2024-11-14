В ООО «БАС» рассказали, как беспилотники могут спасти жизни и сократить расходы

Posted 14 ноября, 08:04
Published 14 ноября, 08:04
Modified 14 ноября, 12:07
Updated 14 ноября, 12:07
Эксперты ООО «БАС» с этим мнением не согласны.
Издание «Новые известия» предлагает проанализировать факты. В прошлом году Минздрав России и Минвостокразвития РФ провели на Сахалине тестирование беспилотного аппарата для доставки медикаментов. Беспилотник успешно преодолел воздушное расстояние в 45 километров от села Чапланово до Невельска быстрее, чем автомобиль, причем полёт прошёл в экстремальных погодных условиях — при сильном снегопаде, видимости до 100 м и порывистом ветре. Это значит, что инновации не только ускоряют доставку, но в ряде ситуаций спасают жизнь.
В нефтяной отрасли также активно внедряются беспилотные технологии. Дроны используются для мониторинга и быстрой доставки грузов весом до 100 кг, поскольку традиционные пилотируемые вертолеты остаются дорогостоящим решением. Один день простоя буровой платформы обходится в миллионы рублей, поэтому оптимизация транспортных затрат становится важным приоритетом. По оценкам специалистов, беспилотные перевозки в 3–4 раза дешевле, чем использование Ми-8. Например, стоимость летного часа Ми-8 на маршруте длиной 143 км между Тазовским и Мессояхой в ЯНАО составляет около 450 тысяч рублей, тогда как аналогичная доставка на дроне ВТ 440 обходится в 124 тысячи рублей.
В прошлом месяце протестировали логистические беспилотники «предпоследней мили» в Нижегородской и Самарской областях, открывая новые возможности доставки в городской черте. Компания «БАС» первой в России доказала возможность выполнения аэрологистических работ в черте города с помощью БВС.
Беспилотные системы могут стать мощным инструментом для разгрузки транспортной инфраструктуры и улучшения экологии. Они все более востребованы как в России, так и за рубежом. Что еще раз подтверждает тезис ООО «БАС» о необходимости проведения работы с заказчиками и использовании маркетплейсов услуг беспилотников.