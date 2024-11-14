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Posted 14 ноября, 08:04

Published 14 ноября, 08:04

Modified 14 ноября, 12:07

Updated 14 ноября, 12:07

В ООО «БАС» рассказали, как беспилотники могут спасти жизни и сократить расходы

В ООО «БАС» рассказали, как беспилотники могут спасти жизни и сократить расходы

14 ноября 2024, 08:04
Фото: пресс-служба ООО «БАС».
По данным Георгия Баутина, руководителя дирекции управления транспортом АО «Почта России», неоднократно озвученным им в СМИ, эксплуатация беспилотных летательных аппаратов обходится в 152 раза дороже по сравнению с регулярными пилотируемыми рейсами и в 43 раза превышает расходы на авиачартеры.

Эксперты ООО «БАС» с этим мнением не согласны.

Издание «Новые известия» предлагает проанализировать факты. В прошлом году Минздрав России и Минвостокразвития РФ провели на Сахалине тестирование беспилотного аппарата для доставки медикаментов. Беспилотник успешно преодолел воздушное расстояние в 45 километров от села Чапланово до Невельска быстрее, чем автомобиль, причем полёт прошёл в экстремальных погодных условиях — при сильном снегопаде, видимости до 100 м и порывистом ветре. Это значит, что инновации не только ускоряют доставку, но в ряде ситуаций спасают жизнь.

В нефтяной отрасли также активно внедряются беспилотные технологии. Дроны используются для мониторинга и быстрой доставки грузов весом до 100 кг, поскольку традиционные пилотируемые вертолеты остаются дорогостоящим решением. Один день простоя буровой платформы обходится в миллионы рублей, поэтому оптимизация транспортных затрат становится важным приоритетом. По оценкам специалистов, беспилотные перевозки в 3–4 раза дешевле, чем использование Ми-8. Например, стоимость летного часа Ми-8 на маршруте длиной 143 км между Тазовским и Мессояхой в ЯНАО составляет около 450 тысяч рублей, тогда как аналогичная доставка на дроне ВТ 440 обходится в 124 тысячи рублей.

В прошлом месяце протестировали логистические беспилотники «предпоследней мили» в Нижегородской и Самарской областях, открывая новые возможности доставки в городской черте. Компания «БАС» первой в России доказала возможность выполнения аэрологистических работ в черте города с помощью БВС.

Беспилотные системы могут стать мощным инструментом для разгрузки транспортной инфраструктуры и улучшения экологии. Они все более востребованы как в России, так и за рубежом. Что еще раз подтверждает тезис ООО «БАС» о необходимости проведения работы с заказчиками и использовании маркетплейсов услуг беспилотников.

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