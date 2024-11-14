Влажность на максимум: генератор туманов станет новой визитной карточкой Владивостока

Одним из самых интересных элементов проекта является генератор тумана. На центральной площади будет установлена стела, которая может накапливать воду, а в жару выпускать облака тумана. По задумке так конструкция должна создавать прохладу и помогать людям справиться с высокими температурами. Это инженерное произведение может стать символом не только Минного городка, но и всего Владивостока.