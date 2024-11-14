Влажность на максимум: генератор туманов станет новой визитной карточкой Владивостока

Posted 14 ноября, 05:59
Published 14 ноября, 05:59
Modified 14 ноября, 06:01
Updated 14 ноября, 06:01
Администрация Владивостока и губернатор Приморья Олег Кожемяко приняли решение возродить исторический парк для семейного отдыха — парк Минного городка. Это уникальное место в изолированной долине реки Объяснения, которая является важной частью ландшафта города.
Восстановление планируется провести в два этапа. Здесь построят спортивные площадки, новые аттракционы для детей и любителей экстрима, обустроят тротуары и велосипедные дорожки, места для отдыха и гастрономический бульвар.
Известные пруды будут приспособлены для активного времяпрепровождения: летом там можно будет арендовать лодку или катамаран, зимой — покататься на коньках.
Для развлечения посетителей планируются видовая площадка, сцена для мероприятий, возвышенная тропа в виде моста, подвесная оранжерея и фонтан у входа.
Одним из самых интересных элементов проекта является генератор тумана. На центральной площади будет установлена стела, которая может накапливать воду, а в жару выпускать облака тумана. По задумке так конструкция должна создавать прохладу и помогать людям справиться с высокими температурами. Это инженерное произведение может стать символом не только Минного городка, но и всего Владивостока.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что план реконструкции парка Минного городка подписали на ВЭФ во Владивостоке.