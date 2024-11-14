vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 14 ноября, 05:59

Published 14 ноября, 05:59

Modified 14 ноября, 06:01

Updated 14 ноября, 06:01

Генератор туманов появится во Владивостоке

Влажность на максимум: генератор туманов станет новой визитной карточкой Владивостока

14 ноября 2024, 05:59
Фото: vostokmedia.com.

Генератор туманов появится во Владивостоке

Сюжет
Туризм
Проект обновленного парка представили во Владивостоке. В планы по реконструкции Минного городка вошел также неожиданный для владивостокцев генератор туманов.

Администрация Владивостока и губернатор Приморья Олег Кожемяко приняли решение возродить исторический парк для семейного отдыха — парк Минного городка. Это уникальное место в изолированной долине реки Объяснения, которая является важной частью ландшафта города.

Восстановление планируется провести в два этапа. Здесь построят спортивные площадки, новые аттракционы для детей и любителей экстрима, обустроят тротуары и велосипедные дорожки, места для отдыха и гастрономический бульвар.

Известные пруды будут приспособлены для активного времяпрепровождения: летом там можно будет арендовать лодку или катамаран, зимой — покататься на коньках.

Для развлечения посетителей планируются видовая площадка, сцена для мероприятий, возвышенная тропа в виде моста, подвесная оранжерея и фонтан у входа.

Проект парка Минного городка с оранжереей во Владивостоке презентовали на ПМЭФ-2024
Узнать подробнее

Одним из самых интересных элементов проекта является генератор тумана. На центральной площади будет установлена стела, которая может накапливать воду, а в жару выпускать облака тумана. По задумке так конструкция должна создавать прохладу и помогать людям справиться с высокими температурами. Это инженерное произведение может стать символом не только Минного городка, но и всего Владивостока.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что план реконструкции парка Минного городка подписали на ВЭФ во Владивостоке.

План реконструкции Минного городка во Владивостоке подписан в рамках ВЭФ-2024
Узнать подробнее
Читайте также:
Эксперт: Шамора 2.0 — амбициозные планы по апгрейду главных пляжей ВладивостокаОплот духовности на востоке: эксперты о значении Спасо-Преображенского собораЧем Суйфэньхэ похожа на Версаль и Петергоф, узнают жители Владивостока
#Новости#Общество#Владивосток#Туризм#Спортивные площадки#Парк#Реконструкция#Фонтан#Отдых#История#Экстрим#Коньки#Приморский край#Мероприятия#Отдых на природе
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика