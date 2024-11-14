Водителя, который пытался устроить драку на проезжей части, задержали в Приморье

Posted 14 ноября, 10:33
Published 14 ноября, 10:33
Modified 14 ноября, 10:35
Updated 14 ноября, 10:35
Водителя, который участвовал в инциденте на Некрасовской во Владивостоке, арестовали. Он пытался устроить драку на проезжей части.
Ранее 32-летняя местная жительница обратилась в полицию с жалобой на конфликт с водителем Toyota Camry на Некрасовской. В ходе инцидента водитель оскорбил женщину и повредил стекло её автомобиля.
Полицейские установили личность водителя в результате проверки. 24-летнего мужчину задержали и доставили в участок полиции Первореченского района для выяснения обстоятельств.
По окончании проверки будет принято законное и обоснованное решение.
Ранее «Восток-Медиа» писало о неудавшейся драке с водителем автобуса во Владивостоке.