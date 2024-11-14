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Posted 14 ноября, 10:33

Published 14 ноября, 10:33

Modified 14 ноября, 10:35

Updated 14 ноября, 10:35

Водителя, который пытался устроить драку на проезжей части, задержали в Приморье

Водителя, который пытался устроить драку на проезжей части, задержали в Приморье

14 ноября 2024, 10:33
Фото: 1MI.
Сюжет
Арест
Во Владивостоке задержали водителя, который оскорбил и атаковал женщину на Некрасовской.

Водителя, который участвовал в инциденте на Некрасовской во Владивостоке, арестовали. Он пытался устроить драку на проезжей части.

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Ранее 32-летняя местная жительница обратилась в полицию с жалобой на конфликт с водителем Toyota Camry на Некрасовской. В ходе инцидента водитель оскорбил женщину и повредил стекло её автомобиля.

Полицейские установили личность водителя в результате проверки. 24-летнего мужчину задержали и доставили в участок полиции Первореченского района для выяснения обстоятельств.

По окончании проверки будет принято законное и обоснованное решение.

Ранее «Восток-Медиа» писало о неудавшейся драке с водителем автобуса во Владивостоке.

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