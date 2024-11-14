Вопрос обеспечения жильем участников СВО на контроле губернатора Сахалинской области

С начала июня 2024 года программа «Дальневосточная и Арктическая ипотека» была расширена для участников СВО. За полгода около 3,5 тысячи семей получили консультации о льготных условиях, из которых 750 выразили желание приобрести квартиры, а 250 сделок уже находятся в процессе оформления.