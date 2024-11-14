Вопрос обеспечения жильем участников СВО на контроле губернатора Сахалинской области

Posted 14 ноября, 06:46
Published 14 ноября, 06:46
Modified 14 ноября, 06:48
Updated 14 ноября, 06:48
Глава островного региона подчеркнул, что вопрос поддержки демобилизованных военнослужащих очень важен и находится на особом контроле правительства области. Он отметил, что всем участникам СВО нужно предоставлять льготные кредиты с низкой процентной ставкой, как это предусмотрено программой «Дальневосточная ипотека». Валерий Лимаренко призвал банки ускорить процесс оформления сделок, чтобы военнослужащие могли уверенно возвращаться домой.
“Держу на личном контроле вопрос возвращения демобилизованных участников специальной военной операции в мирную жизнь, в частности, обеспечение их жильем. По поручению нашего президента всем воинам, которые участвуют в СВО, необходимо выделить ипотечные кредиты по той же схеме, что и дальневосточную ипотеку — под два процента. Банкиров я хочу убедительно попросить всячески помогать защитникам и их родным, не затягивать сроки оформления сделок, чтобы все наши бойцы знали, что мы заботимся об их семьях в тылу. Знали, что они вернутся с Победой в свои квартиры», — сказал Валерий Лимаренко.
Однако губернатор выразил обеспокоенность по поводу введения комиссий некоторыми банками для застройщиков, предлагающих льготные ипотечные программы.
А в Сахалинском ипотечном агентстве считают, что такие комиссии могут привести к увеличению цен на жилье и ухудшению условий для заемщиков. Валерий Лимаренко напомнил, что государство финансирует эти льготы и призвал банки сосредоточиться на помощи защитникам Отечества.
«Ваша задача — помогать бойцам, отстаивающим интересы Родины, а не считать деньги и думать о доходности и рентабельности. Тем более, что за реализацию их права на льготную ипотеку платит государство», — осудил такое решение Валерий Лимаренко.
В регионе уже реализуются значимые меры поддержки для участников СВО. С 1 сентября 2024 года размер региональных выплат для военнослужащих был увеличен до 1 миллиона рублей. Дополнительные выплаты предусмотрены для коренных сахалинцев со статусом ветерана боевых действий. В девяти микрорайонах области активно строится жилье, доступное по льготным ипотечным программам.
По поручению губернатора социальные кураторы проводят адресные встречи с родными бойцов, на которых информируют обо всех льготах. Также военнослужащим и их близким бесплатно оказывают услуги волонтеры Сахалинского ипотечного агентства — помогают в выборе квартир и оформлении сделок.
С начала июня 2024 года программа «Дальневосточная и Арктическая ипотека» была расширена для участников СВО. За полгода около 3,5 тысячи семей получили консультации о льготных условиях, из которых 750 выразили желание приобрести квартиры, а 250 сделок уже находятся в процессе оформления.
Программа «Дальневосточная и арктическая ипотека» была расширена на участников СВО с 1 июня текущего года. Менее чем за полгода порядка 3,5 тысячи семей участников СВО получили консультации о льготных условиях: 750 из них хотят приобрести квартиры, 250 сделок уже находятся в процессе оформления.