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Posted 14 ноября, 01:21

Published 14 ноября, 01:21

Modified 14 ноября, 01:25

Updated 14 ноября, 01:25

Черные хряки прогулялись по городу в Приморском крае

«Вот это кабаны»: пугающая прогулка «мужичков» попала на видео во Владивостоке

14 ноября 2024, 01:21
Фото: Изображение Midjourney.

Черные хряки прогулялись по городу в Приморском крае

Сюжет
Город
Идешь с работы в жилом массиве, а на пути встречаются… три кабанчика солидных размеров. Думаешь, что выдумки? Нет, такова реальность Владивостока.

В дальневосточной столице черные кабаны, вероятно, возвращались восвояси темной ночью. Примечательно то, что хряки прогуливались в спальном районе на Дальхимпроме. Изумленный очевидец снял на видео пугающую компашку. Ведь не каждый день можно увидеть огромных хряков в городе. Более того, для некоторых жителей Владивостока улицезреть воочию настоящих свиней — самый что ни на есть шок-контент.

Видео: dpskontrol_125rus.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как нешуточный переполох устроили свиньи на мусорке на улице Связи. Там пятачковые только начинали день, — завтракали около контейнеров.

Горожане столпились и снимают на видео: свиньи завтракают на мусорке во Владивостоке
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