«Вот это кабаны»: пугающая прогулка «мужичков» попала на видео во Владивостоке

В дальневосточной столице черные кабаны, вероятно, возвращались восвояси темной ночью. Примечательно то, что хряки прогуливались в спальном районе на Дальхимпроме. Изумленный очевидец снял на видео пугающую компашку. Ведь не каждый день можно увидеть огромных хряков в городе. Более того, для некоторых жителей Владивостока улицезреть воочию настоящих свиней — самый что ни на есть шок-контент.