«Вот это кабаны»: пугающая прогулка «мужичков» попала на видео во Владивостоке

Posted 14 ноября, 01:21
Published 14 ноября, 01:21
Modified 14 ноября, 01:25
Updated 14 ноября, 01:25
В дальневосточной столице черные кабаны, вероятно, возвращались восвояси темной ночью. Примечательно то, что хряки прогуливались в спальном районе на Дальхимпроме. Изумленный очевидец снял на видео пугающую компашку. Ведь не каждый день можно увидеть огромных хряков в городе. Более того, для некоторых жителей Владивостока улицезреть воочию настоящих свиней — самый что ни на есть шок-контент.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как нешуточный переполох устроили свиньи на мусорке на улице Связи. Там пятачковые только начинали день, — завтракали около контейнеров.