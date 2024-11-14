Возрождение ливневок: Владивосток восстанавливается после удара циклона

Кроме того, бригады муниципальной службы «Содержание городских территорий» ежедневно обследуют, чистят и восстанавливают сети ливневой канализации в разных районах Владивостока. В то же время городское управление дорог занимается поисками подрядчика для ремонта на Цимлянской. Там нужно соорудить новую камеру, прочистить сеть и восстановить благоустройство после работ.