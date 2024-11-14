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Posted 14 ноября, 04:21

Published 14 ноября, 04:21

Modified 14 ноября, 04:23

Updated 14 ноября, 04:23

Возрождение ливневок: Владивосток восстанавливается после удара циклона

Возрождение ливневок: Владивосток восстанавливается после удара циклона

14 ноября 2024, 04:21
Фото: пресс-служба администрации Владивостока. vlc.ru.
Сюжет
Ремонт
Во Владивостоке завершается ключевой этап восстановления ливневой канализации после разрушительных ливней. В ближайшие дни подрядчик начнет асфальтирование проезда и тротуара на участке Фадеева, 14, что станет важным шагом к улучшению городской инфраструктуры.

Городская администрация завершила установку плит перекрытий на ливневом коллекторе в районе дома №14 на Фадеева. В ближайшие дни подрядчик займется восстановлением благоустройства, включая асфальтирование проезда и тротуара.

Фото: пресс-служба администрации Владивостока. vlc.ru
«В результате ливней и резкого подъема уровня воды в речке Объяснения в конце августа данный коллектор серьёзно пострадал. Тогда же после обследования стало понятно, что обойтись частичным ремонтом здесь не получится, необходим большой комплекс работ. Работы включили в план, выделили средства и нашли подрядчика. Сейчас работы по восстановлению в завершающей стадии, осталось уложить новый асфальт на участке, где произошло разрушение коллектора», — прокомментировали в управлении дорог городской администрации.
Фото: пресс-служба администрации Владивостока. vlc.ru

Стоит отметить, что в городе одновременно ведутся работы по ремонту ливневой канализации на нескольких адресах. В частности, в районе пересечения Выселковой и Анны Щетининой монтируют водопропускные трубы и устанавливают смотровые колодцы. На Пограничной и Батарейной продолжаются масштабные работы по обследованию системы водоотведения и ее восстановлению.

Кроме того, бригады муниципальной службы «Содержание городских территорий» ежедневно обследуют, чистят и восстанавливают сети ливневой канализации в разных районах Владивостока. В то же время городское управление дорог занимается поисками подрядчика для ремонта на Цимлянской. Там нужно соорудить новую камеру, прочистить сеть и восстановить благоустройство после работ.

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