Возрождение ливневок: Владивосток восстанавливается после удара циклона

Posted 14 ноября, 04:21
Published 14 ноября, 04:21
Modified 14 ноября, 04:23
Updated 14 ноября, 04:23
Городская администрация завершила установку плит перекрытий на ливневом коллекторе в районе дома №14 на Фадеева. В ближайшие дни подрядчик займется восстановлением благоустройства, включая асфальтирование проезда и тротуара.
«В результате ливней и резкого подъема уровня воды в речке Объяснения в конце августа данный коллектор серьёзно пострадал. Тогда же после обследования стало понятно, что обойтись частичным ремонтом здесь не получится, необходим большой комплекс работ. Работы включили в план, выделили средства и нашли подрядчика. Сейчас работы по восстановлению в завершающей стадии, осталось уложить новый асфальт на участке, где произошло разрушение коллектора», — прокомментировали в управлении дорог городской администрации.
Стоит отметить, что в городе одновременно ведутся работы по ремонту ливневой канализации на нескольких адресах. В частности, в районе пересечения Выселковой и Анны Щетининой монтируют водопропускные трубы и устанавливают смотровые колодцы. На Пограничной и Батарейной продолжаются масштабные работы по обследованию системы водоотведения и ее восстановлению.
Кроме того, бригады муниципальной службы «Содержание городских территорий» ежедневно обследуют, чистят и восстанавливают сети ливневой канализации в разных районах Владивостока. В то же время городское управление дорог занимается поисками подрядчика для ремонта на Цимлянской. Там нужно соорудить новую камеру, прочистить сеть и восстановить благоустройство после работ.