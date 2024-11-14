Вспыхнул около трассы: машина загорелась около Владивостока — фото

Posted 14 ноября, 00:11
Published 14 ноября, 00:11
Modified 14 ноября, 00:13
Updated 14 ноября, 00:13
Минувшим вечером микроавтобус загорелся около трассы в Трудовом. Огнеборцы прибыли на место происшествия и оперативно ликвидировали пламя, которое раскинулось на площади около трех квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС Приморского края.
В результате инцидента никто не пострадал. Специалисты устанавливают причины пожара.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что автомобиль сгорел дотла на объездной трассе Седанка — Патрокл. Очевидцы сняли на видео пожар, а спасатели поделились последствиями инцидента.