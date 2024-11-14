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Posted 14 ноября, 00:11

Published 14 ноября, 00:11

Modified 14 ноября, 00:13

Updated 14 ноября, 00:13

Автомобиль выгорел недалеко от Владивостока

Вспыхнул около трассы: машина загорелась около Владивостока — фото

14 ноября 2024, 00:11
Фото: mchs_vdk.

Автомобиль выгорел недалеко от Владивостока

Сюжет
Пожар
Вблизи Владивостока произошел пожар, — пламя охватило микроавтобус. В сети появились кадры сгоревшего транспорта. Точнее того, что осталось от него после случившегося.

Минувшим вечером микроавтобус загорелся около трассы в Трудовом. Огнеборцы прибыли на место происшествия и оперативно ликвидировали пламя, которое раскинулось на площади около трех квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС Приморского края.

В результате инцидента никто не пострадал. Специалисты устанавливают причины пожара.

Фото: mchs_vdk

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что автомобиль сгорел дотла на объездной трассе Седанка — Патрокл. Очевидцы сняли на видео пожар, а спасатели поделились последствиями инцидента.

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#Новости#Пожар#МЧС#Владивосток#Приморский край#Происшествия#Огнеборцы
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