Выгорело все: пожар из-за светильника случился в популярном кафе в Приморье — фото

Posted 14 ноября, 08:47
Published 14 ноября, 08:47
Modified 14 ноября, 08:49
Updated 14 ноября, 08:49
Рев сирен пожарных во время обеденного перерыва услышали жители Дальнереченска в Приморье. Причиной оказалось серьезное возгорание в одном из кафе.
Сотрудники заведения заметили дым — оказалось, в одном из помещений горел потолок. К счастью, в момент пожара в здании никого не было.
Огонь потушили, никто не пострадал.
Пожарные МЧС России выяснили, что причиной возгорания стал неисправный светильник.