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Posted 14 ноября, 08:47

Published 14 ноября, 08:47

Modified 14 ноября, 08:49

Updated 14 ноября, 08:49

Кафе сгорело в Дальнереченске в Приморском крае

Выгорело все: пожар из-за светильника случился в популярном кафе в Приморье — фото

14 ноября 2024, 08:47
Фото: 1MI.

Кафе сгорело в Дальнереченске в Приморском крае

Сюжет
МЧС
В одном из кафе в Дальнереченске из-за искры вспыхнул весь зал. Огонь перешел с потолка.

Рев сирен пожарных во время обеденного перерыва услышали жители Дальнереченска в Приморье. Причиной оказалось серьезное возгорание в одном из кафе.

Сотрудники заведения заметили дым — оказалось, в одном из помещений горел потолок. К счастью, в момент пожара в здании никого не было.

Фото: mchs_vdk

Огонь потушили, никто не пострадал.

Пожарные МЧС России выяснили, что причиной возгорания стал неисправный светильник.

Фото: mchs_vdk

Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезном пожаре в Приморском крае.

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