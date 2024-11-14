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Posted 13 ноября, 22:55

Published 13 ноября, 22:55

Modified 25 ноября, 05:44

Updated 25 ноября, 05:44

Вынужденно повышают стоимость проезда на общественном транспорте в Хабаровске

Вынужденно повышают стоимость проезда на общественном транспорте в Хабаровске

13 ноября 2024, 22:55
Фото: Администрация Хабаровска.
Транспортные компании и городские власти предоставили детальные разъяснения по поводу увеличения стоимости проезда в ряде городских автобусных маршрутов. Основное внимание уделено переходу некоторых маршрутов на нерегулируемые тарифы, что влияет на ценообразование.

Ольга Симакова, заместитель начальника управления промышленности, транспорта и связи, подробно ознакомила с предстоящими изменениями. Согласно ее информации, с 1 ноября автобусные маршруты 1С, 1Л и 29П будут работать по нерегулируемым тарифам. Это позволит коммерческим перевозчикам самостоятельно устанавливать цены на проезд в рамках действующего законодательства. Такая мера направлена на увеличение гибкости в управлении расходами и доходами компаний, но требует прозрачного обоснования тарифов перед пассажирами.

Ожидается, что к концу ноября проезд на маршруте № 88 подорожает до 55 рублей. В декабре цены на билеты маршрутов 1С, 1Л, 26-1 и 21 вырастут до 50 рублей. Сейчас проезд стоит 35 рублей, а после 20:00 — 37 рублей, что подчеркивает заметную разницу. Маршруты 29П и 23 также будут изменены: стоимость поднимется до 45 рублей.

Елена Шадуя, представляющая интересы предпринимателей транспортного сектора, отметила давление на ценообразование, вызванное ростом цен на топливо и запчасти. Она указала, что в таких условиях изменение тарифов неизбежно, особенно если они не регулируются. Это позволяет перевозчикам адаптироваться к экономическим изменениям и поддерживать стабильность бизнеса.

Данил Артамонов, владелец транспортного бизнеса, внес дополнительные детали по поводу модернизации транспортного парка. Он отметил, что в Хабаровске уже введено в эксплуатацию около 40 новых автобусов, и планируется обновление еще 10. На маршруте 1С полностью обновили парк автобусов за последние четыре месяца для повышения качества услуг. Артамонов подчеркнул, что улучшение качества обслуживания связано с расходами, которые отражаются в конечной стоимости билетов. Власти были заранее уведомлены о повышении тарифов в декабре, что говорит о прозрачности действий.

Таким образом, данные объяснения от руководителей и администрации подчеркивают, что изменения в тарифах являются результатом комплексного подхода к распределению экономической нагрузки и повышения качества транспортных услуг для пассажиров.

По материалам пресс-службы администрации Хабаровска.

#Новости#Хабаровский край#Хабаровск#Транспорт
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