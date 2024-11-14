Вынужденно повышают стоимость проезда на общественном транспорте в Хабаровске

Данил Артамонов, владелец транспортного бизнеса, внес дополнительные детали по поводу модернизации транспортного парка. Он отметил, что в Хабаровске уже введено в эксплуатацию около 40 новых автобусов, и планируется обновление еще 10. На маршруте 1С полностью обновили парк автобусов за последние четыре месяца для повышения качества услуг. Артамонов подчеркнул, что улучшение качества обслуживания связано с расходами, которые отражаются в конечной стоимости билетов. Власти были заранее уведомлены о повышении тарифов в декабре, что говорит о прозрачности действий.