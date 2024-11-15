Биржу труда для IT-специалистов откроют в Сахалинской области в 2025 году

Глава региона ответил на вопросы участников обучающего проекта, а также выслушал их предложения, большая часть которых касалась перспектив трудоустройства. По итогам этого открытого диалога Валерий Лимаренко дал поручение до апреля 2025 года создать на Сахалине биржу труда для IT-специалистов. Для этого к рекрутингу местных кадров планируется подключить крупнейшие российские компании. Одной из таких станет главный партнер проекта Сбер, — компания готова рассматривать привлечение ее выпускников к дистанционной работе над своими цифровыми проектами по всей стране.