Биржу труда для IT-специалистов откроют в Сахалинской области в 2025 году

Posted 15 ноября, 07:29
Published 15 ноября, 07:29
Modified 15 ноября, 07:31
Updated 15 ноября, 07:31
Участниками первой волны обучения «Школы 21» стали 50 сахалинцев из 150 претендентов. Они прошли все испытания, чтобы получить бесплатное IT-образование. Глава островного региона дал старт основной программе, встретился с учащимися. На встрече присутствовали и потенциальные работодатели.
«Я хочу поздравить вас с успешным прохождением отбора в „Школу 21“. Вы — первый поток будущих специалистов, на который мы возлагаем большие надежды. Для тех компаний, которые уже работают на островах или скоро придут сюда, нужны и кадры в IT-сфере. Они востребованы повсеместно, не преувеличу, если скажу, что страна ощущает в них дефицит. Поэтому наш регион пошел по пути подготовки собственных специалистов. Мы предложили высокотехнологичным предприятиям открывать у нас филиалы, чтобы вы могли получить хорошую работу. В перспективе не только эти компании, но и вы сами, создавая бизнес-стартапы, сможете пользоваться льготами курильской преференциальной зоны», — рассказал Валерий Лимаренко.
Губернатор рассказал, что в области активно формируется рынок труда для будущих специалистов. Профессионалы в сфере высоких технологий требуются в Специальное конструкторское бюро средств автоматизации морских исследований ДВО РАН (СКБ САМИ) и Сахалинский государственный университет.
О потребности в кадрах рассказал генеральный директор АНО «НПЦ „Крылья Сахалина“ Виктор Грицаенко. Он отметил, что учреждение было трансформировано в научно- производственный парк, где образован научно-производственный центр по разработке беспилотных авиационных систем, а также морских роботизированных безэкипажных кораблей и гидроакустических систем наблюдения.
«Нам требуются инженеры-программисты, которые напишут прикладное программное обеспечение для этих систем. Также мы создаем рынок, который будет насыщен цифровыми услугами как для государственного сектора, так и для бизнеса. Под эти задачи мы также готовы принимать дата-статистов, программистов под разметку и написание нейросетей», — пояснил Виктор Грицаенко.
Специалисты в области цифровых технологий нужны будут в будущем и на шельфовых проектах. Об этом учащимся рассказал ректор Сахалинского государственного университета Александр Самардак.
«Формируется исследовательский центр с лабораториями, связанными с разработкой инженерных решений в области нефтегазового сектора. Этот центр требует новых кадров и новых идей. Нам необходима разработка унификатора данных для нефтегазовых компаний, поскольку данных очень много, их нужно организовать и уметь фильтровать. Нужны симуляторы и цифровые двойники систем управления подводным добычным комплексом для Киринского месторождения. Мы разворачиваем большую работу под конкретные задачи бизнеса. Нам интересно делать инновационные продукты, которые, в том числе, заместят импортные услуги. Мы формируем команду прямо сейчас, каждый из вас в будущем сможет работать с нами», — рассказал ректор Сахалинского государственного университета Александр Самардак.
Министр цифрового развития Александр Снегирев отметил, что цифровые решения также будут востребованы в креативном секторе экономики, который формируется на Сахалине. К примеру, для разработки игр или мобильных приложений.
Глава региона ответил на вопросы участников обучающего проекта, а также выслушал их предложения, большая часть которых касалась перспектив трудоустройства. По итогам этого открытого диалога Валерий Лимаренко дал поручение до апреля 2025 года создать на Сахалине биржу труда для IT-специалистов. Для этого к рекрутингу местных кадров планируется подключить крупнейшие российские компании. Одной из таких станет главный партнер проекта Сбер, — компания готова рассматривать привлечение ее выпускников к дистанционной работе над своими цифровыми проектами по всей стране.
На этой неделе у учащихся «Школы 21» стартовало основное обучение, которое продлится от 1,5 до 3 лет. Они пройдут трехмесячную стажировку и смогут выбрать одно из направлений разработки — Frontend, Backend, мобильную разработку, GameDev. Обучение будет проводиться на отечественной цифровой образовательной платформе, ориентированной на актуальные потребности рынка. Новые отборочные интенсивы в «Школу 21» в Южно-Сахалинске состоятся в феврале и марте 2025 года.
Справка
«Школа 21» — школа цифровых технологий от Сбера, которая дает возможность всем желающим от 18 лет, прошедшим отборочные этапы, бесплатно получить востребованное образование в сфере IT. 100% выпускников школы успешно трудоустроены в крупнейших российских IT-компаниях и стартапах. Первый кампус школы был открыт в Москве в августе 2018 года. Сегодня «Школа 21» представлена в 13 городах России: Москве, Казани, Новосибирске, Сургуте, Великом Новгороде, Якутске, Ярославле, Магасе, Белгороде, Анадыре, Магадане, Челябинске и Южно-Сахалинске. В ближайшие годы кампусы школы появятся еще в ряде регионов страны. Проект реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина.