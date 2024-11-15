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Posted 15 ноября, 10:02

Published 15 ноября, 10:02

Modified 15 ноября, 10:02

Updated 15 ноября, 10:02

Дождь, ветер и снег: синоптики рассказали, что будет завтра с погодой в Приморье

Дождь, ветер и снег: синоптики рассказали, что будет завтра с погодой в Приморье

15 ноября 2024, 10:02
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Погода
Завтра, 16 ноября, в Приморье ночью будет преимущественно без осадков, а днем начнутся дожди, местами сильные. В некоторых районах, особенно на востоке и юго-востоке, осадков не предвидится. Ветер будет южный и умеренный.

Во Владивостоке ночь пройдет без осадков, но во второй половине дня начнется дождь, который к вечеру усилится. Температура воздуха ночью составит +4…+6°C, а днем поднимется до +7…+9°C. Ветер юго-восточный, ночью умеренный, а утром и днем станет сильным.

В Уссурийске также будет облачно. Ночью осадков не ожидается, но во второй половине дня начнется дождь, который к вечеру станет сильным. Температура ночью составит 0…-2°C, а днем поднимется до +9…+11°C. Ветер южный, ночью умеренный, а днем — сильный.

Находка встретит день облачной погодой. Ночью осадков не будет, но к вечеру начнется дождь. Температура воздуха ночью составит +3…+5°C, а днем достигнет +9…+11°C. Ветер восточный и умеренный.

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