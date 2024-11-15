Дождь, ветер и снег: синоптики рассказали, что будет завтра с погодой в Приморье

Posted 15 ноября, 10:02
Published 15 ноября, 10:02
Modified 15 ноября, 10:02
Updated 15 ноября, 10:02
Во Владивостоке ночь пройдет без осадков, но во второй половине дня начнется дождь, который к вечеру усилится. Температура воздуха ночью составит +4…+6°C, а днем поднимется до +7…+9°C. Ветер юго-восточный, ночью умеренный, а утром и днем станет сильным.
В Уссурийске также будет облачно. Ночью осадков не ожидается, но во второй половине дня начнется дождь, который к вечеру станет сильным. Температура ночью составит 0…-2°C, а днем поднимется до +9…+11°C. Ветер южный, ночью умеренный, а днем — сильный.
Находка встретит день облачной погодой. Ночью осадков не будет, но к вечеру начнется дождь. Температура воздуха ночью составит +3…+5°C, а днем достигнет +9…+11°C. Ветер восточный и умеренный.