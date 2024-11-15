Дождь, ветер и снег: синоптики рассказали, что будет завтра с погодой в Приморье

В Уссурийске также будет облачно. Ночью осадков не ожидается, но во второй половине дня начнется дождь, который к вечеру станет сильным. Температура ночью составит 0…-2°C, а днем поднимется до +9…+11°C. Ветер южный, ночью умеренный, а днем — сильный.