Дождь зальет, метель засыпет: зима мощно врывается в Приморье

Posted 15 ноября, 02:08
Published 15 ноября, 02:08
Modified 15 ноября, 02:10
Updated 15 ноября, 02:10
Сегодня, 15 ноября, в регионе распространится спокойная теплая погода. Кое-где столбики термометров покажут +14 °С. Но уже 16 ноября ситуация изменится, сообщили в «Примгидромете».
Ближайшей ночью к краю подойдет циклон из Поднебесной. Однако дождь ударит только днем в субботу, 16 ноября. Наиболее интенсивные осадки ожидаются на юге, а на востоке день пройдет без существенных изменений ситуации за окном.
В ночь на воскресенье во многих районах дожди сменятся снегопадом. В Приморье станет холодно.
«Образуются гололедные явления (отложения мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах гололедица)», — отметили синоптики.
Температура воздуха упадет до -8 °С. Днем 17 ноября осадки прекратятся. Задует северо-западный ветер и будет весьма прохладно, — максимальный температурный фон прогнозируется чуть выше ночных показателей.
Во Владивостоке завтра тоже начнутся дожди. В воскресенье в некоторых районах муниципалитета может выпасть небольшое количество снега. Утром непогода прекратится, но будет холодно, — около °С. Также в городе задует очень сильный ветер.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, когда снежный покров украсит дальневосточную столицу.