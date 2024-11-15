Дворы активно преображаются: Владивосток становится лучше благодаря проектам ТОСов

Posted 15 ноября, 07:12
Published 15 ноября, 07:12
Modified 15 ноября, 07:14
Updated 15 ноября, 07:14
В 2024 году 72 проекта ТОСов Владивостока выиграли краевые конкурсы и стали обладателями грантов на реализацию от регионального правительства. Проекты включают ремонт лестниц, установку клумб, спортивных и детских площадок, освещение дворов и установку скамеек и беседок. ТОСы самостоятельно выбирают, что им необходимо.
«Жители трех домов активно подключились к воплощению своих идей. Совместно они проводят субботники и собрания по вопросам реализации проектов, а также обсуждают новые проекты, которые позволят сделать их дворы еще комфортнее», — рассказали авторы проектов.
Общественники позаботились о безопасности жильцов дома №95, — во дворе появилась асфальтированная стоянка для машин. Также на придомовой территории между домами 95 и 97 сделали пешеходную дорожку с лестницами.
Около 97 дома установили новые газонные ограждения. Активисты не позабыли и о местных спортсменах. Вблизи многоэтажки соорудили спортплощадку с тренажерами и скамейками. Рядом с 99 домом организовали безопасный проход к детскому саду и новую мусорную площадку.
Кроме того, благодаря проекту ТОСа на улице Нахимова в районе 1 и 2 домов обновили тротуары и лестницу.
«Благодаря конкурсу и нашей работе совместно с правительством Приморья на территории города стремительно стало увеличиваться количество ТОСов. Мы консультируем, помогаем создавать инициативные группы, проводим семинары, мероприятия различного обучающего направления, — говорит начальник управления развития общественных инициатив Сергей Язев. — Есть методические рекомендации, которые у нас размещены на официальном сайте администрации. И когда люди приходят с инициативой о создании ТОСа, мы консультируем их и сопровождаем до того момента, пока к нам в администрацию не вернется устав для регистрации этого ТОСа».
Стоит отметить, конкурс проектов ТОСов проводится при поддержке губернатора Приморского края Олега Кожемяко.