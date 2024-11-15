vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 15 ноября, 07:12

Published 15 ноября, 07:12

Modified 15 ноября, 07:14

Updated 15 ноября, 07:14

Дворы активно преображаются: Владивосток становится лучше благодаря проектам ТОСов

Дворы активно преображаются: Владивосток становится лучше благодаря проектам ТОСов

15 ноября 2024, 07:12
Фото: пресс-служба администрации Владивостока. vlc.ru.
Сюжет
Конкурс
В 2024 году Владивосток стал ареной настоящего общественного преобразования: 72 проекта территориальных общественных самоуправлений (ТОСов) получили гранты от регионального правительства на реализацию идей, которые сделают дворы города более комфортными и уютными.

В 2024 году 72 проекта ТОСов Владивостока выиграли краевые конкурсы и стали обладателями грантов на реализацию от регионального правительства. Проекты включают ремонт лестниц, установку клумб, спортивных и детских площадок, освещение дворов и установку скамеек и беседок. ТОСы самостоятельно выбирают, что им необходимо.

Фото: пресс-служба администрации Владивостока. vlc.ru
«Жители трех домов активно подключились к воплощению своих идей. Совместно они проводят субботники и собрания по вопросам реализации проектов, а также обсуждают новые проекты, которые позволят сделать их дворы еще комфортнее», — рассказали авторы проектов.

Общественники позаботились о безопасности жильцов дома №95, — во дворе появилась асфальтированная стоянка для машин. Также на придомовой территории между домами 95 и 97 сделали пешеходную дорожку с лестницами.

Около 97 дома установили новые газонные ограждения. Активисты не позабыли и о местных спортсменах. Вблизи многоэтажки соорудили спортплощадку с тренажерами и скамейками. Рядом с 99 домом организовали безопасный проход к детскому саду и новую мусорную площадку.

Кроме того, благодаря проекту ТОСа на улице Нахимова в районе 1 и 2 домов обновили тротуары и лестницу.

Фото: пресс-служба администрации Владивостока. vlc.ru
«Благодаря конкурсу и нашей работе совместно с правительством Приморья на территории города стремительно стало увеличиваться количество ТОСов. Мы консультируем, помогаем создавать инициативные группы, проводим семинары, мероприятия различного обучающего направления, — говорит начальник управления развития общественных инициатив Сергей Язев. — Есть методические рекомендации, которые у нас размещены на официальном сайте администрации. И когда люди приходят с инициативой о создании ТОСа, мы консультируем их и сопровождаем до того момента, пока к нам в администрацию не вернется устав для регистрации этого ТОСа».

Стоит отметить, конкурс проектов ТОСов проводится при поддержке губернатора Приморского края Олега Кожемяко.

#Новости#Конкурс#Ремонт#Безопасность#Владивосток#Спортивные площадки#Гранты#Обучение#Освещение#Приморский край#Тротуары#Наш Город
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика