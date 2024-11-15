Дворы активно преображаются: Владивосток становится лучше благодаря проектам ТОСов

В 2024 году 72 проекта ТОСов Владивостока выиграли краевые конкурсы и стали обладателями грантов на реализацию от регионального правительства. Проекты включают ремонт лестниц, установку клумб, спортивных и детских площадок, освещение дворов и установку скамеек и беседок. ТОСы самостоятельно выбирают, что им необходимо.