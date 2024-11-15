Ефимов: За пять лет инвесторы благоустроили 4 км набережных Москвы

Он рассказал, что все работы по облагораживанию территорий осуществлялись на фоне возведения жилых комплексов. Наиболее серьезные перемены случились в Нагатинском Затоне, где на берегу протяженностью около полутора километров уже оборудовали пляж, велодорожку и территорию для воркаута. В дополнительном порядке еще две набережные удалось обустроить в Хорошево-Мневниках и Покровском-Стрешневе на северо-западе Москвы, а также по одной на юге мегаполиса в районе затона Новинки и на севере в Левобережном районе.