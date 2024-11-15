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Posted 15 ноября, 17:39

Published 15 ноября, 17:39

Modified 15 ноября, 17:39

Updated 15 ноября, 17:39

Ефимов: За пять лет инвесторы благоустроили 4 км набережных Москвы

Ефимов: За пять лет инвесторы благоустроили 4 км набережных Москвы

15 ноября 2024, 17:39
Фото: пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.
Инвесторы и девелоперы, которые, начиная с 2020 года участвуют в масштабной инициативе по благоустройству береговой зоны Москвы-реки, окончили работы на пяти набережных суммарной протяженностью в четыре километра.

Как пишет www.mos.ru, соответствующее заявление сделал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Он рассказал, что все работы по облагораживанию территорий осуществлялись на фоне возведения жилых комплексов. Наиболее серьезные перемены случились в Нагатинском Затоне, где на берегу протяженностью около полутора километров уже оборудовали пляж, велодорожку и территорию для воркаута. В дополнительном порядке еще две набережные удалось обустроить в Хорошево-Мневниках и Покровском-Стрешневе на северо-западе Москвы, а также по одной на юге мегаполиса в районе затона Новинки и на севере в Левобережном районе.

По инициативе девелоперов и городских властей в столице появляются все новые места для отдыха горожан по берегам реки. Так, было обустроено несколько парковых зон, детских и спортивных площадок, появились новые места для пикников и спортивные маршруты.

Министр правительства Москвы Владислав Овчинский, руководящий Департаментом градостроительной политики столицы, рассказал про оснащенную в Покровском-Стрешневе в текущем году набережную протяженностью 350 метров. Новая набережная располагается на участке слияния Москвы-реки и Сходни, рядом с новым ЖК. Здесь уже функционируют детская и спортивная площадки, есть рекреационная территория и площадка для петанка. До завершения этого года будет готова к эксплуатации еще одна прибрежная зона на Покровской набережной размером в 14 гектаров.

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