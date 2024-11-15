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Posted 15 ноября, 00:55

Published 15 ноября, 00:55

Modified 15 ноября, 00:57

Updated 15 ноября, 00:57

Наталья Поленова на встрече со студентами Владивостока рассказала о прадеде

И с Левитана Иисуса рисовал: тайны великого художника открыли студентам Владивостока

15 ноября 2024, 00:55
Фото: vostokmedia.com.

Наталья Поленова на встрече со студентами Владивостока рассказала о прадеде

Сюжет
Молодежь
Наталья Поленова, директор Государственного мемориального историко-художественного и природного музея-заповедника В. Д. Поленова, правнучка знаменитого русского художника Василия Поленова, встретилась во Владивостоке со студентами Приморского художественного колледжа.

Встреча прошла в библиотеке «БУК» накануне открытия в Приморской краевой картинной галереи выставки «Василий Поленов. Семья художников» (6+). Наталья Фёдоровна рассказала о том, чем уникальна экспозиция выставки, какие картины — в том числе всемирно известные (например, полная авторская копия картины «Христос и грешница», оригинал которой император Александр III купил для своей бильярдной) будут представлены на ней.

— Хочу поблагодарить и жителей Приморского края, и руководство Приморской картинной галереи за то, что в год 180-летия Василия Поленова мы открываем эту выставку, — сказала Наталья Поленова. — Эта выставка — больше чем просто показ картин, это проект, который объединяет разные музеи России и дарит приморцам уникальную возможность прикоснуться к творчеству великого русского художника.

Но большую часть встречи с будущими художниками Наталья Поленова посвятила рассказу о своем прадеде — не только как о художнике, но и как о человеке, наставнике, учителе; о музее, который уже много, очень много лет, возглавляют только представители семьи Поленовых (выполняя завет Василия Дмитриевича не передавать усадьбу и организованный им еще при жизни музей в чужие руки); о своём отце, который служил на Тихоокеанском флоте и был очарован Владивостоком.

Рассказ Натальи Федоровны сопровождался показом документальных видеороликов, снятых с помощью «Ростелекома» и доступных всем желающим на образовательной платформе «Ростелеком. Лицей» (12+).

Фото: vostokmedia.com

— Василий Поленов был наставником, учителем, вдохновителем для многих художников, имена которых нам знакомы, которыми мы восхищаемся, — сказала Наталья Поленова. — Например, Исаак Левитан. Встреча с Василием Дмитриевичем стала для него судьбоносной. Общаясь с Поленовым, он научился смотреть на природу словно сквозь радужную, звонкую призму. Кроме того, Василий Поленов поддерживал Левитана как старший наставник, а для картины «Христос и грешница» именно с Левитана был написан образ Христа.

Наталья Фёдоровна отметила, что компания «Ростелеком» помогает музею, который она возглавляет, продвигать медиапроекты, даёт шанс ребятам из художественных и общеобразовательных школ, детских домов в отдалённых уголках России прикоснуться к творчеству Василия Поленова, узнать о нем и других великих художниках страны, вдохновитья историями их жизни, стремиться к большему.

— Я тоже общаюсь с ребятами, мы проводим с помощью компании он-лайн уроки, меня поражает их активный интерес к культуре, к творчеству, — подчеркнула Наталья Фёдоровна. — Это огромное поле, которое требует внимания методичной работы. И она в перспективе принесёт огромные плоды. Я надеюсь, что и наша с вами встреча подарит вам новые идеи, заразит желанием творить, узнать больше о Василии Поленове и его друзьях и учениках — великих русских художниках.

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