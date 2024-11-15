И с Левитана Иисуса рисовал: тайны великого художника открыли студентам Владивостока

Но большую часть встречи с будущими художниками Наталья Поленова посвятила рассказу о своем прадеде — не только как о художнике, но и как о человеке, наставнике, учителе; о музее, который уже много, очень много лет, возглавляют только представители семьи Поленовых (выполняя завет Василия Дмитриевича не передавать усадьбу и организованный им еще при жизни музей в чужие руки); о своём отце, который служил на Тихоокеанском флоте и был очарован Владивостоком.