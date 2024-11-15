Картина дня в Приморье: автомобильное побоище, снегопад и женщина в люке

Posted 15 ноября, 11:01
Published 15 ноября, 11:01
Modified 15 ноября, 11:01
Updated 15 ноября, 11:01
Автомобильное побоище
Японский «Танк» проехался по ночному Владивостоку и стал виновником массовой аварии. К счастью, в пострадавших машинах не было людей.
Снегопад
Приморскому краю грозит ухудшение погоды в ближайшие выходные: дожди перейдут в снег, возможно образование гололеда. Температура упадет, а ветер усилится.
Женщина в люке
В сети появилась информация о том, что женщина провалилась в приоткрытый люк во Владивостоке, ей понадобилась медицинская помощь. Редакция «Восток-Медиа» выясняла обстоятельства случившегося.