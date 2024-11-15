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Posted 15 ноября, 11:01

Published 15 ноября, 11:01

Modified 15 ноября, 11:01

Updated 15 ноября, 11:01

Картина дня в Приморье: автомобильное побоище, снегопад и женщина в люке

Картина дня в Приморье: автомобильное побоище, снегопад и женщина в люке

15 ноября 2024, 11:01
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Картина дня
Самые интересные события пятницы — в обзоре «Восток-Медиа»

Автомобильное побоище

Японский «Танк» проехался по ночному Владивостоку и стал виновником массовой аварии. К счастью, в пострадавших машинах не было людей.

Водитель «Танка» уснул и устроил автомобильное побоище во Владивостоке — фото
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Снегопад

Приморскому краю грозит ухудшение погоды в ближайшие выходные: дожди перейдут в снег, возможно образование гололеда. Температура упадет, а ветер усилится.

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Женщина в люке

В сети появилась информация о том, что женщина провалилась в приоткрытый люк во Владивостоке, ей понадобилась медицинская помощь. Редакция «Восток-Медиа» выясняла обстоятельства случившегося.

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#Новости#Общество#Картина дня#Приморский край#Итоги
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