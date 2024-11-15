vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 15 ноября, 07:39

Published 15 ноября, 07:39

Modified 15 ноября, 07:41

Updated 15 ноября, 07:41

Максим Иванов: На развитие Дальнего Востока добавили ещё 25 миллиардов рублей

Максим Иванов: На развитие Дальнего Востока добавили ещё 25 миллиардов рублей

15 ноября 2024, 07:39
Фото: Телеграм-канал «ТутНуженИванов.
Благодаря поправкам, внесённым «Единой Россией», в проект государственного бюджета на период 2025–2027 годов, в развитие страны будет вложено дополнительно 162 миллиарда рублей, из них 25 миллиардов рублей пойдут на развитие Дальнего Востока.

Итоги второго чтения проекта бюджета страны на 2025–2027 годы прокомментировал депутат Госдумы, секретарь Хабаровского регионального отделения партии «Единая Россия» Максим Иванов.

— Дополнительные 162 миллиарда на развитие страны, дополнительные 25 миллиардов на развитие Дальнего Востока. Это короткое резюме по итогам принятия государственного бюджета на 2025–2027 годы во втором чтении. Отмечу, что поправки, которое обеспечили эти дополнительные средства, были внесены «Единой Россией», и это не просто желаемые цифры. Программная комиссия партии вместе с Правительством РФ смогли изыскать эти средства, чтобы обеспечить выполнение всех обязательств данных гражданам, и задач, поставленных Президентом, — отметил парламентарий.

В частности, как рассказал Максим Иванов, дополнительные 60 миллиардов рублей выделяются на развитие региональной дорожной сети, 60 миллиардов рублей — на программы научно-технологического развития РФ, 3 миллиарда рублей — на создание инфраструктуры детского отдыха, 3 миллиарда рублей — на оснащение спортивных площадок в регионах, 1,2 миллиарда рублей — на реабилитацию и абилитацию людей с инвалидностью, в том числе детей. Также дополнительные средства в размере 2,2 миллиарда рублей получит фонд «Защитники Отечества».

И это только часть внесённых поправок, подчеркнул Максим Иванов.

— Всего ко второму чтению поступило более 1000 поправок, из которых поддержаны 888. Они направлены на дополнительное развитие агропромышленного комплекса, науки, спорта, а также на увеличение финансирования регионов. В этой связи отдельно отмечу дополнительные 1,6 миллиарда рублей на поддержку семей, проживающих на Дальнем Востоке. Также отмечу, что сумма средств, которая попадёт адресно на Дальний Восток увеличена на 25 миллиардов рублей, — сообщил секретарь Хабаровского регионального отделения «Единой России».
#Хабаровский край
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика