Максим Иванов: На развитие Дальнего Востока добавили ещё 25 миллиардов рублей

В частности, как рассказал Максим Иванов, дополнительные 60 миллиардов рублей выделяются на развитие региональной дорожной сети, 60 миллиардов рублей — на программы научно-технологического развития РФ, 3 миллиарда рублей — на создание инфраструктуры детского отдыха, 3 миллиарда рублей — на оснащение спортивных площадок в регионах, 1,2 миллиарда рублей — на реабилитацию и абилитацию людей с инвалидностью, в том числе детей. Также дополнительные средства в размере 2,2 миллиарда рублей получит фонд «Защитники Отечества».