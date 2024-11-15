Максим Иванов: На развитие Дальнего Востока добавили ещё 25 миллиардов рублей

Posted 15 ноября, 07:39
Published 15 ноября, 07:39
Modified 15 ноября, 07:41
Updated 15 ноября, 07:41
Итоги второго чтения проекта бюджета страны на 2025–2027 годы прокомментировал депутат Госдумы, секретарь Хабаровского регионального отделения партии «Единая Россия» Максим Иванов.
— Дополнительные 162 миллиарда на развитие страны, дополнительные 25 миллиардов на развитие Дальнего Востока. Это короткое резюме по итогам принятия государственного бюджета на 2025–2027 годы во втором чтении. Отмечу, что поправки, которое обеспечили эти дополнительные средства, были внесены «Единой Россией», и это не просто желаемые цифры. Программная комиссия партии вместе с Правительством РФ смогли изыскать эти средства, чтобы обеспечить выполнение всех обязательств данных гражданам, и задач, поставленных Президентом, — отметил парламентарий.
В частности, как рассказал Максим Иванов, дополнительные 60 миллиардов рублей выделяются на развитие региональной дорожной сети, 60 миллиардов рублей — на программы научно-технологического развития РФ, 3 миллиарда рублей — на создание инфраструктуры детского отдыха, 3 миллиарда рублей — на оснащение спортивных площадок в регионах, 1,2 миллиарда рублей — на реабилитацию и абилитацию людей с инвалидностью, в том числе детей. Также дополнительные средства в размере 2,2 миллиарда рублей получит фонд «Защитники Отечества».
И это только часть внесённых поправок, подчеркнул Максим Иванов.
— Всего ко второму чтению поступило более 1000 поправок, из которых поддержаны 888. Они направлены на дополнительное развитие агропромышленного комплекса, науки, спорта, а также на увеличение финансирования регионов. В этой связи отдельно отмечу дополнительные 1,6 миллиарда рублей на поддержку семей, проживающих на Дальнем Востоке. Также отмечу, что сумма средств, которая попадёт адресно на Дальний Восток увеличена на 25 миллиардов рублей, — сообщил секретарь Хабаровского регионального отделения «Единой России».