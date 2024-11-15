Мужчину зажало в раздавленной машине в Приморье: его вызволяли пожарные — фото

Posted 15 ноября, 08:01
Published 15 ноября, 08:01
Modified 15 ноября, 08:03
Updated 15 ноября, 08:03
Пожарные спасли мужчину из автомобиля, попавшего в аварию в Приморье.
Утром 15 ноября поступило сообщение о происшествии на дороге Владивосток — Находка — Порт Восточный. Внутри помявшейся из-за столкновения машины застрял пассажир фургона.
На место вызова прибыли пожарные из 18-й части 101-го отделения пожарной службы. С помощью специального инструмента они освободили пострадавшего и передали его бригаде скорой помощи.
Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезной аварии в Приморье.