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Posted 15 ноября, 08:01

Published 15 ноября, 08:01

Modified 15 ноября, 08:03

Updated 15 ноября, 08:03

Краевые пожарные помогали постравшему выбраться из машины после ДТП в Приморье

Мужчину зажало в раздавленной машине в Приморье: его вызволяли пожарные — фото

15 ноября 2024, 08:01
Фото: primgochs.

Краевые пожарные помогали постравшему выбраться из машины после ДТП в Приморье

Сюжет
Пожарные
Пожарные спасли пассажира микрогрузовика, зажатого в салоне после ДТП на трассе Владивосток — Находка — Порт Восточный.

Пожарные спасли мужчину из автомобиля, попавшего в аварию в Приморье.

Утром 15 ноября поступило сообщение о происшествии на дороге Владивосток — Находка — Порт Восточный. Внутри помявшейся из-за столкновения машины застрял пассажир фургона.

Фото: primgochs

На место вызова прибыли пожарные из 18-й части 101-го отделения пожарной службы. С помощью специального инструмента они освободили пострадавшего и передали его бригаде скорой помощи.

Фото: primgochs

Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезной аварии в Приморье.

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