«Мы давно этого ждали» — жители Владивостока радуются новому скверу

Posted 15 ноября, 12:21
Published 15 ноября, 12:21
Modified 15 ноября, 12:25
Updated 15 ноября, 12:25
Много лет территория нового сквера в районе кольца Третьей Рабочей была плохо обустроена и почти никак не использовалась. Но в 2024 году мэрия запустила проект благоустройства, первый этап которого уже завершен. Сквер с его современным благоустройством, детскими площадками, прогулочными зонами и удобными скамейками для отдыха уже встречает своих первых посетителей.
Особенно приглянулось новое общественное пространство юным владивостокцам и их родителям. Молодая мама двоих детей Виктория привела сюда своих малыше — 3-летнюю Еву и 6-летнего Максима первый раз.
«Мы сегодня здесь впервые, и не могу детей отсюда увести, так им тут понравилось. Мы недалеко тут живем, на Жигура. Очень здорово, что здесь сделали зону для детей, мы приходим сюда мороженое поесть, пообедать, а теперь и погулять в новом сквере», — рассказала Виктория.
Владивостокцы называют новый сквер потрясающим, и отмечают, что в этом районе города очень не хватало такого места, точки притяжения, куда можно было бы прийти всей семьей.
«Это потрясающее пространство, у нас очень большой спальный район, и детям не хватает даже локально во дворах таких скверов, площадок. Мне нравится, что здесь все сделано из экоматериалов — дерева, камня. Живем рядом и каждый день с удовольствием ходим сюда отдохнуть», — рассказала Кристина — молодая мама, которая пришла на открытие нового сквера со своим сыном.
Женщина отметила, что в их дворе, на Жигура недавно мэрия благоустроила общественное пространство, а теперь и на кольце появился новый сквер.
«Безумно рады, мы сейчас просто окружены современными площадками, где комфортно можно погулять с детьми», — подчеркнула Кристина.
Привлекает новый сквер и студентов, которые приезжают в этот район города специально, чтобы отдохнуть в уютном сквере. Молодые владивостокцы поддерживают работу администрации города, и видят много изменений, которые сделали Владивосток молодежным, современным, развивающимся.
«В современном городе, где люди сосредоточены на цифровых технологиях, нужны такие скверы и парки, где есть место для простых вещей — прийти с ребенком поиграть и побегать, погулять, отдохнуть после трудного рабочего дня, отвлечься от городской суеты. Я сюда специально приехал с Эгершельда — в нашем районе таких мест почти нет, в центре слишком много суеты, а здесь спокойно», — поделился своими впечатлениями студент ДВФУ Данил.
Новое городское пространство было благоустроено по региональной программе «1000 дворов». Глава Владивостока Константин Шестаков, поздравляя владивостокцев с этим важным событием, отметил, что это только первый этап благоустройства сквера на Тобольской, работы будут продолжены.
«В этом году благодаря нашей совместной работе с горожанами, муниципальным депутатом, мы уже реализовали несколько проектов по благоустройству. Пару недель назад открыли новое общественное пространство на Жигура. Здесь территория сквера требует внимания, мы на протяжении последних нескольких лет вели работу в различных судебных инстанциях для того, чтобы эту площадку вернуть муниципалитету. Нам это удалось, и мы сразу начали приводить ее в порядок. Первая часть в этом году выполнена — благодаря проекту губернатора Приморья Олега Кожемяко „1000 дворов“. Радует каким профессионально реализованным этот проект получается», — сказал Константин Шестаков.
Глава города, обратившись к жителям Третьей Рабочей, отметил, что горожане могут сами инициировать такие изменения, и благоустраивать свои дворы и микрорайоны. Для этого сегодня город и правительство Приморского края дают все возможности — это и конкурс ТОС, и «Твой проект», и «1000 дворов».
Этот район, наверное, один из самых динамично развивающихся территорий Владивостока. В этом году тут появился уже второй сквер, планируется благоустройство вокруг торгового центра напротив сквера «Тобольский», и самое главное, на что обратил внимание мэр, это то, что и работы в самом сквере будут продолжены.
«В сторону Шилкинской это благоустройство должно продолжаться, мы сейчас обсуждаем этот вопрос с сетевыми компаниями, чтобы построить здесь парковку для автомобилей и благоустроить транзитный сквер, который свяжет Третью Рабочую и улицу Шилкинская», — заявил Константин Шестаков.
Глава Владивостока дал возможность местной ребятне перерезать символическую красную ленту, которая ознаменовала открытие сквера. А после торжественной части Константин Шестаков пообщался с жителями района, которые озвучили свои предложения по развитию и улучшению территории нового сквера. Мэр подчеркнул, что мнение владивостокцев очень важно при разработке таких замечательных проектов, в городе появляется все больше благоустроенных территорий, и мнение людей обязательно будет учитываться.