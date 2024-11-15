«Мы давно этого ждали» — жители Владивостока радуются новому скверу

Этот район, наверное, один из самых динамично развивающихся территорий Владивостока. В этом году тут появился уже второй сквер, планируется благоустройство вокруг торгового центра напротив сквера «Тобольский», и самое главное, на что обратил внимание мэр, это то, что и работы в самом сквере будут продолжены.