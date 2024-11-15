«Мы создали комфортные условия для людей» — новая поликлиника открывается на Сахалине

Posted 15 ноября, 07:29
Published 15 ноября, 07:29
Modified 15 ноября, 07:32
Updated 15 ноября, 07:32
Современная поликлиника появилась в отдаленном микрорайоне областного центра, здесь будет осуществляться 120 посещений в смену, врачи нового медучреждения будут обслуживать почти три тысячи человек, которые раньше ходили в маленькую местную амбулаторию или ездили в городские поликлиники.
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко побывал на объекте, чтобы лично проинспектировать ход работ и готовность поликлиники к открытию. Отметим, что поликлинику в Дальнем построили за счет областных и федеральных средств в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения и нацпроекта «Здравоохранение».
Алексей Ефимов, главный врач Центральной поликлиники, к которой будет относиться новый корпус в Дальнем, отметил особенности построенного медучреждения и рассказал о том, какое оборудование поставлено в поликлинику.
«Главная отличительная особенность новой поликлиники в том, что пациент сможет получить комплексную помощь в одном месте. У нас есть зона для людей с простудными заболеваниями с отдельным входом. Есть лаборатория, где можно сдать все необходимые анализы. Есть современное оборудование экспертного уровня для диагностики. Прием будут вести как терапевты, так и узкие специалисты», — рассказал Алексей Ефимов.
Он пояснил, что на первом и втором этажах разместились рентгенологическое отделение с флюорографией, кабинет УЗИ, клинико-диагностическая лаборатория, кабинеты приема врачей, а также доврачебной и неотложной помощи. На третьем этаже предусмотрено помещения дневного стационара на восемь коек и административный блок.
Мэр областного центра Сергей Надсадин сказал слова благодарности главе островного региона за внимание к вопросам здравоохранения и повышения доступности медицинских услуг для жителей отдаленных микрорайонов.
«Новое медучреждение оснащено современным оборудованием. Теперь пациенты смогут в комфортных условиях лечиться и поддерживать свое здоровье. Хочу поблагодарить губернатора Валерия Лимаренко, который принял решение возвести столь важный для жителей объект», — сказал Сергей Надсадин.
В ходе осмотра новой поликлиники Валерию Лимаренко доложили о том, что штат медучреждения уже укомплектован — помощь жителям Дальнего будут оказывать 16 врачей — терапевты, офтальмолог, отоларинголог, невролог, хирург, уролог, гинеколог, стоматолог.
Местные жители появлению новой медклиники очень рады, об этом они сообщили Валерию Лимаренко.Сахалинцы оценили доступность объекта, его современное оснащениеи возможность получить медуслуги недалеко от дома.
«Мы давно ждали эту поликлинику. В Дальнем живут тысячи людей. Строятся новые жилые комплексы. Наша маленькая амбулатория уже не в состоянии была принять всех желающих. Мы очень рады, что теперь в шаговой доступности будет такая красивая и современная поликлиника», — поделилась жительница Дальнего Анна.
В региональном правительстве позаботились и о том, чтобы территория поликлиники была благоустроена и оборудована автомобильной парковкой, а само здание было максимально автономным — по проекту предусмотрели трансформаторную подстанцию, блочно-модульную газовую котельную и дизель-генераторную установку. Строительные работы уже завершились, медоборудование завезено, подключено и готово к работе. Котельная пока работает на резервном дизельном топливе. К концу ноября поликлинику должны подключить к газу.
«Остается завершить все формальные процедуры, получить необходимые разрешения, и поликлиника начнет принимать пациентов. Для людей мы создали самые комфортные условия, им не придется ездить в город, и они смогли получать медицинскую помощь рядом с домом. Сейчас вводим корпус взрослой поликлиники, а рядом строится детская. Ее планируем сдать в следующем году. Современные медицинские учреждения появляются не только в областном центре, но и в районах», — отметил Валерий Лимаренко.
Напомним, что в Сахалинской области строится пять поликлиник — три в Южно-Сахалинске (из них две — детские), а также в Холмске и Углегорске. Идет проектирование еще двух поликлиник для взрослых и маленьких пациентов — в Макарове и Долинске.