«Мы создали комфортные условия для людей» — новая поликлиника открывается на Сахалине

В региональном правительстве позаботились и о том, чтобы территория поликлиники была благоустроена и оборудована автомобильной парковкой, а само здание было максимально автономным — по проекту предусмотрели трансформаторную подстанцию, блочно-модульную газовую котельную и дизель-генераторную установку. Строительные работы уже завершились, медоборудование завезено, подключено и готово к работе. Котельная пока работает на резервном дизельном топливе. К концу ноября поликлинику должны подключить к газу.