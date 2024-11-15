Наглый поступок автомобилистки «выбесил» туристов во Владивостоке — видео

Posted 15 ноября, 08:04
Published 15 ноября, 08:04
Modified 15 ноября, 08:06
Updated 15 ноября, 08:06
На живописном мысе Тобизина, который привлекает как местных жителей, так и туристов, произошел занятный инцидент: одна из путешественниц сняла на видео, как маленький внедорожник смело поднимается по тропе, предназначенной исключительно для пеших прогулок. Это вызвало бурю эмоций и возмущение среди отдыхающих, которые привыкли наслаждаться красотой природы без вмешательства автомобилей.
Автомобилистка наплевала на негласные правила и отправилась к морю на «железной ласточке».
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что наглость водителей большегрузов разозлила жителей дальневосточной столицы. Припаркованные фуры серьезно осложняют движение там, где и без того нередко случаются заторы.