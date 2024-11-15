Наглый поступок автомобилистки «выбесил» туристов во Владивостоке — видео

На живописном мысе Тобизина, который привлекает как местных жителей, так и туристов, произошел занятный инцидент: одна из путешественниц сняла на видео, как маленький внедорожник смело поднимается по тропе, предназначенной исключительно для пеших прогулок. Это вызвало бурю эмоций и возмущение среди отдыхающих, которые привыкли наслаждаться красотой природы без вмешательства автомобилей.