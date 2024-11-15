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Posted 15 ноября, 08:04

Published 15 ноября, 08:04

Modified 15 ноября, 08:06

Updated 15 ноября, 08:06

Девушка на машине разозлила туристов на популярной локации в Приморье

Наглый поступок автомобилистки «выбесил» туристов во Владивостоке — видео

15 ноября 2024, 08:04
Фото: 1MI.

Девушка на машине разозлила туристов на популярной локации в Приморье

Сюжет
Туризм
Мыс Тобизина — популярное место не только среди горожан, но и среди туристов. Так сложилось, что многие приморцы привыкли добираться до живописной локации пешком. Но, судя по всему, не все готовы к таким путешествиям.

На живописном мысе Тобизина, который привлекает как местных жителей, так и туристов, произошел занятный инцидент: одна из путешественниц сняла на видео, как маленький внедорожник смело поднимается по тропе, предназначенной исключительно для пеших прогулок. Это вызвало бурю эмоций и возмущение среди отдыхающих, которые привыкли наслаждаться красотой природы без вмешательства автомобилей.

Автомобилистка наплевала на негласные правила и отправилась к морю на «железной ласточке».

Видео: vostokmedia.com.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что наглость водителей большегрузов разозлила жителей дальневосточной столицы. Припаркованные фуры серьезно осложняют движение там, где и без того нередко случаются заторы.

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