Напали с «перцовкой» в магазине? В конфликте во Владивостоке разбирается полиция

Нападение с «перцем» на охранника расследует полиция во Владивостоке

Сюжет Полиция

В отдел полиции Ленинского района поступило сообщение о нападении на охранника магазина на улице Фадеева. Сообщают, что двое неизвестных пришли туда с битой и перцовым баллоном.