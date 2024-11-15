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Posted 15 ноября, 04:57

Published 15 ноября, 04:57

Modified 15 ноября, 04:59

Updated 15 ноября, 04:59

Нападение с «перцем» на охранника расследует полиция во Владивостоке

Напали с «перцовкой» в магазине? В конфликте во Владивостоке разбирается полиция

15 ноября 2024, 04:57

Нападение с «перцем» на охранника расследует полиция во Владивостоке

Сюжет
Полиция
В отдел полиции Ленинского района поступило сообщение о нападении на охранника магазина на улице Фадеева. Сообщают, что двое неизвестных пришли туда с битой и перцовым баллоном.

Во Владивостоке в дежурную часть полиции Ленинского района сообщили о драке в магазине. Информация поступила от охранника торгового центра на Фадеева.

Мужчина рассказал, что двое незнакомых людей напали на его коллегу с битой и распылили в помещении перцовый баллончик.

В данный момент проводится проверка по факту инцидента, выясняются обстоятельства случившегося и личности граждан, причастных к происшествию.

По результатам проверки будет принято законное и обоснованное решение.

Ранее «Восток-Медиа» писало о нападении на автобус с пассажирами в Приморье.

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