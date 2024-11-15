Напали с «перцовкой» в магазине? В конфликте во Владивостоке разбирается полиция

Posted 15 ноября, 04:57
Published 15 ноября, 04:57
Modified 15 ноября, 04:59
Updated 15 ноября, 04:59
Во Владивостоке в дежурную часть полиции Ленинского района сообщили о драке в магазине. Информация поступила от охранника торгового центра на Фадеева.
Мужчина рассказал, что двое незнакомых людей напали на его коллегу с битой и распылили в помещении перцовый баллончик.
В данный момент проводится проверка по факту инцидента, выясняются обстоятельства случившегося и личности граждан, причастных к происшествию.
По результатам проверки будет принято законное и обоснованное решение.
Ранее «Восток-Медиа» писало о нападении на автобус с пассажирами в Приморье.