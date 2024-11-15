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Posted 15 ноября, 01:56

Published 15 ноября, 01:56

Modified 15 ноября, 01:58

Updated 15 ноября, 01:58

Спектакль по знаменитым «Маленьким трагедиям» (12+) покажут во Владивостоке

Не для детей: во Владивостоке обнажат тайны страсти и закатят пир во время чумы

15 ноября 2024, 01:56
Фото: vostokmedia.com.

Спектакль по знаменитым «Маленьким трагедиям» (12+) покажут во Владивостоке

Сюжет
Премьера
Ловелас соблазнил вдову, а муж смог отомстить и с того света; музыкант мнил себя великим хранителем искусства, а стал банальным убийцей; кучка богатеев так испугалась эпидемии, что решила — помирать, так с музыкой! Три великие истории великого поэта соединил спектакль «Пушкин жив» (12+).

Премьера спектакля состоится сегодня, 15 ноября, и завтра, 16 ноября, в Приморском академическом театре имени Горького.

— Классическая русская литература должна заполнять наш репертуар, — рассказал главный режиссёр и художественный руководитель театра Ефим Звеняцкий. — У нас уже идёт Чехов, вот теперь появился Пушкин, а в перспективе — спектакль по произведениям Лермонтова. Так должно быть и так будет!

Постановку «Маленьких трагедий» — «Пир во время чумы», «Каменный гость» и «Моцарт и Сальери» — Ефим Семенович доверил молодым режиссёрам Максиму Иванову и Марии Ведяскиной. Они сами написали инсценировку и сумели элегантно, по-эстетски (в лучшем смысле слова), филигранно соединить три истории в одну, то переплетая их, то разводя в стороны.

Ефим ЗвеняцкийЕфим Звеняцкий
Максим ИвановМаксим Иванов
Фото: vostokmedia.com

Максим и Мария подчеркнули: работать с творчеством Александра Сергеевича Пушкина — это огромное счастье и огромная ответственность. И постановку они адресовали в первую очередь мыслящему, думающему зрителю, который устал от пустышек. И с самого начала не собирались оглядываться на тех, для кого «Маленькие трагедии» лишь «ну да, я чо-та слышал»…

— Пушкин писал «Маленькие трагедии» не для детей, а для ценителей литературы, — сказал Максим Иванов. — Работая над спектаклем, мы ставили перед собой цель создать атмосферу Пушкинской гостиной, аристократического салона, в котором писались эти произведения. Пушкин писал для высшего общества, и, чтобы его понять, нужно создать мост между сценой и зрительским залом. Для этого и нужен режиссер.

Фото: vostokmedia.com

Занятые в постановке артисты театра имени Горького (Сергей Гончаров, Владислав Яковлев, Ксения Голубева, Пётр Мартыненко, Александр Темнов и другие) подчёркивали, как с восторгом они вживались в пушкинские строки, как врастали в своих героев — Сальери, Дон Гуана, донну Анну, осознавая, что решают вместе с ними вечные вопросы, которые и сегодня важны для каждого.

Сценография спектакля, костюмы, созданные художником Андреем Климовым, возвращают зрителя к театру, который не боится эффекта, не боится зрелищности.

— Мне очень приятно было работать с Максимом Ивановым и Марией Ведяскиной, — подчеркнул Андрей Климов. — Они из новой плеяды режиссёров — образованных, тонко разбирающихся в сути того, над чем они работают. И они — к моему большому счастью — не боятся использовать и обыгрывать костюмы, декорации, детали на сцене. Времена минимализма в театрах проходят, чему я очень рад.

Следующей премьерой в театре имени Горького станет постановка для детей — «Буратино» (6+). Она украсит афишу новогодних праздников.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, сколько студентов будет занято в постановке об истории Восточного института.

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#Новости#Культура#Владивосток#Премьера#Приморский краевой академический театр имени Горького#Приморский край
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