Не для детей: во Владивостоке обнажат тайны страсти и закатят пир во время чумы

— Мне очень приятно было работать с Максимом Ивановым и Марией Ведяскиной, — подчеркнул Андрей Климов. — Они из новой плеяды режиссёров — образованных, тонко разбирающихся в сути того, над чем они работают. И они — к моему большому счастью — не боятся использовать и обыгрывать костюмы, декорации, детали на сцене. Времена минимализма в театрах проходят, чему я очень рад.