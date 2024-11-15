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Posted 15 ноября, 06:06

Published 15 ноября, 06:06

Modified 15 ноября, 06:08

Updated 15 ноября, 06:08

МЧС опровергло фейк о пожаре в одной из школ Владивостока

Паника отменяется: что на самом деле произошло в школе во Владивостоке?

15 ноября 2024, 06:06
Фото: Изображение Midjourney.

МЧС опровергло фейк о пожаре в одной из школ Владивостока

Сюжет
Пожар
В сети появилась информация о пожаре в одной из школ во Владивостоке. Выяснилось, что произошло там на самом деле.

В сети появилось видео с эвакуацией учеников из школы на Народном проспекте во Владивостоке. В новых медиа опубликовали несколько сообщений о пожаре, который якобы там начался.

Позже выяснилось, что в школе прошла эвакуация из-за сработавшей пожарной сигнализации.

В краевом управлении МЧС сообщили, что задымления в здании не было. По информации администрации школы, возгорания в учебном заведении не было, произошло ложное срабатывание автоматической пожарной сигнализации. Сообщения о пожаре на пульт дежурной службы также не поступало.

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#Новости#Пожар#Владивосток#Соцсети#Эвакуация#Задымление#Приморский край#Школа#Происшествия#Медиа#Ложная информация
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