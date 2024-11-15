Паника отменяется: что на самом деле произошло в школе во Владивостоке?

Posted 15 ноября, 06:06
Published 15 ноября, 06:06
Modified 15 ноября, 06:08
Updated 15 ноября, 06:08
В сети появилось видео с эвакуацией учеников из школы на Народном проспекте во Владивостоке. В новых медиа опубликовали несколько сообщений о пожаре, который якобы там начался.
Позже выяснилось, что в школе прошла эвакуация из-за сработавшей пожарной сигнализации.
В краевом управлении МЧС сообщили, что задымления в здании не было. По информации администрации школы, возгорания в учебном заведении не было, произошло ложное срабатывание автоматической пожарной сигнализации. Сообщения о пожаре на пульт дежурной службы также не поступало.
Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезном пожаре в Приморском крае.