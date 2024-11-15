Паника отменяется: что на самом деле произошло в школе во Владивостоке?

В краевом управлении МЧС сообщили, что задымления в здании не было. По информации администрации школы, возгорания в учебном заведении не было, произошло ложное срабатывание автоматической пожарной сигнализации. Сообщения о пожаре на пульт дежурной службы также не поступало.