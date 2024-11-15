Первый и единственный на Дальнем Востоке: уникальный парк открыли в Приморье

Проект был реализован на территории опережающего развития (ТОР), а средства на закупку первых альпак были получены в виде льготного микрозайма от Фонда развития Приморского края. Гарантийный фонд региона помог снизить залоговую часть на 70%. В настоящее время комплекс участвует в проекте поддержки брендов Приморского края. В будущем планируется расширение комплекса: будут построены теплицы, виноградники и организовано разведение других животных, что также станет доступным для гостей.