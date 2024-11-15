Первый и единственный на Дальнем Востоке: уникальный парк открыли в Приморье

Posted 15 ноября, 07:40
Published 15 ноября, 07:40
Modified 15 ноября, 07:42
Updated 15 ноября, 07:42
Агротуристический комплекс «Приморские альпаки», расположенный в Надеждинском районе, стал первым и единственным парком на Дальнем Востоке, где можно наблюдать за жизнью альпак. Этот уникальный проект активно развивается благодаря государственной поддержке, полученной от Фонда развития Приморского края и регионального Гарантийного фонда.
Бизнесмен Дмитрий Филиппов открыл комплекс в 2024 году, реализуя свою мечту о деревенской жизни и фермерстве. Он создал новое место для отдыха как для местных жителей, так и для туристов в поселке Давыдовка.
«После того как подходящий участок был найден, приступил к разработке концепции и наполнению. Для меня было важно, чтобы моя деревня жила, приносила радость и пользу для жителей и гостей края. Идеальная деревня — место, где ты можешь погрузиться в атмосферу спокойствия и забыть о городской суете. Альпака — животное, которое символизирует спокойствие, гармонию и счастье, является антистрессом для человека, что как нельзя лучше отражает мою философию», — рассказал Дмитрий Филиппов.
Проект был реализован на территории опережающего развития (ТОР), а средства на закупку первых альпак были получены в виде льготного микрозайма от Фонда развития Приморского края. Гарантийный фонд региона помог снизить залоговую часть на 70%. В настоящее время комплекс участвует в проекте поддержки брендов Приморского края. В будущем планируется расширение комплекса: будут построены теплицы, виноградники и организовано разведение других животных, что также станет доступным для гостей.
«На старте проекта ежедневно нашу ферму посещают от 200 до 600 гостей. Формат парка альпак — это только начало развития бренда. Мы планируем возвести кафе и создать гостиничный комплекс», — добавил он.
Стоит отметить, центр «Мой бизнес» Приморья поддерживает подобные инициативы в регионе в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».