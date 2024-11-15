Председатель ФОМС Баланин назвал приоритетные направления в медицине в 2025 году

Posted 15 ноября, 15:00
Published 15 ноября, 15:00
Modified 15 ноября, 15:00
Updated 15 ноября, 15:00
Для участия в мероприятии собрались более 120 специалистов со всей страны.
Как пишет rosbalt.ru, Илья Баланин отметил, что такой бюджет, одобренный Госдумой во втором чтении, позволит полностью финансировать всю медицинскую помощь, оказываемую в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС).
В четверг, 14 ноября, представители фонда на рабочих площадках рассказали об инновациях бюджета ОМС на 2025 год. Участники совещания также обсуждали итоги подготовки к внедрению новых информационных систем в здравоохранении. В рамках пяти сессий был организован обмен опытом по вопросам телемедицины и выездных форм медицинской помощи, а также по вопросам закупок в сфере ОМС и дальнейшей цифровизации системы.
Илья Баланин отметил, что формат совещаний представляет собой отличную возможность для обсуждения способов достижения целей, поставленных президентом и правительством России, поскольку все текущие изменения в системе здравоохранения ориентированы на пациента. Он также подчеркнул, что программа обязательного медицинского страхования не ограничивается лечением уже возникших заболеваний, поскольку ОМС способствует сохранению здоровья и повышению качества жизни, поэтому профилактика остается важным приоритетом.
Что касается обновлений программы государственных гарантий бесплатной медицинской помощи на 2025 год, Баланин прояснил, что она подготовлена с учетом целей национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».
В России в 2025 году предполагается обеспечить лечение пациентов с онкологическими заболеваниями и больных с вирусным гепатитом С, а также расширить программу оценки репродуктивного здоровья и увеличить количество процедур экстракорпорального оплодотворения. Кроме того, будет продолжено активное внедрение искусственного интеллекта для диагностики и принятия клинических решений на основе данных, полученных с помощью компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии, маммографии, рентгенографии и флюорографии.