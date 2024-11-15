Председатель ФОМС Баланин назвал приоритетные направления в медицине в 2025 году

В России в 2025 году предполагается обеспечить лечение пациентов с онкологическими заболеваниями и больных с вирусным гепатитом С, а также расширить программу оценки репродуктивного здоровья и увеличить количество процедур экстракорпорального оплодотворения. Кроме того, будет продолжено активное внедрение искусственного интеллекта для диагностики и принятия клинических решений на основе данных, полученных с помощью компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии, маммографии, рентгенографии и флюорографии.