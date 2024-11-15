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Posted 15 ноября, 15:00

Published 15 ноября, 15:00

Modified 15 ноября, 15:00

Updated 15 ноября, 15:00

Председатель ФОМС Баланин назвал приоритетные направления в медицине в 2025 году

Председатель ФОМС Баланин назвал приоритетные направления в медицине в 2025 году

15 ноября 2024, 15:00
Фото: пресс-служба ФОМС.
С 2025 года общий объем доходов и расходов Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) превысит четыре триллиона рублей, сообщил председатель ФОМС Илья Баланин на пленарном заседании, прошедшем в Ямале.

Для участия в мероприятии собрались более 120 специалистов со всей страны.

Как пишет rosbalt.ru, Илья Баланин отметил, что такой бюджет, одобренный Госдумой во втором чтении, позволит полностью финансировать всю медицинскую помощь, оказываемую в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС).

В четверг, 14 ноября, представители фонда на рабочих площадках рассказали об инновациях бюджета ОМС на 2025 год. Участники совещания также обсуждали итоги подготовки к внедрению новых информационных систем в здравоохранении. В рамках пяти сессий был организован обмен опытом по вопросам телемедицины и выездных форм медицинской помощи, а также по вопросам закупок в сфере ОМС и дальнейшей цифровизации системы.

Илья Баланин отметил, что формат совещаний представляет собой отличную возможность для обсуждения способов достижения целей, поставленных президентом и правительством России, поскольку все текущие изменения в системе здравоохранения ориентированы на пациента. Он также подчеркнул, что программа обязательного медицинского страхования не ограничивается лечением уже возникших заболеваний, поскольку ОМС способствует сохранению здоровья и повышению качества жизни, поэтому профилактика остается важным приоритетом.

Что касается обновлений программы государственных гарантий бесплатной медицинской помощи на 2025 год, Баланин прояснил, что она подготовлена с учетом целей национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

В России в 2025 году предполагается обеспечить лечение пациентов с онкологическими заболеваниями и больных с вирусным гепатитом С, а также расширить программу оценки репродуктивного здоровья и увеличить количество процедур экстракорпорального оплодотворения. Кроме того, будет продолжено активное внедрение искусственного интеллекта для диагностики и принятия клинических решений на основе данных, полученных с помощью компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии, маммографии, рентгенографии и флюорографии.

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