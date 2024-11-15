«Предупреждение №1, возможен ледяной дождь»: опасная непогода грядет в Приморье

Posted 15 ноября, 07:30
Published 15 ноября, 07:30
Modified 15 ноября, 07:32
Updated 15 ноября, 07:32
Приморский край готовится к серьезной непогоде. По данным народного синоптика Руслана Юрковского, 16 и 17 ноября в регионе резко похолодает и пройдут сильные осадки, — дождь и мокрый снег спровоцируют снежный накат и опасный гололед.
Метеоблогер также выступил с предупреждением №1. Холодный фронт, который придет в регион в субботу в 15 часов, может спровоцировать ледяной дождь.
«В центральных и северных районах ожидается обледенение проводов и деревьев, поэтому местами возможны отключения подачи электроэнергии», — отметил Руслан Юрковский.
Основатель портала «Маглипогода» подчеркнул, что жителям Приморья нужно быть готовыми к отключениям электричества. Более того, водителям лучше отложить поездки в период непогоды. Ведь под гнетом метели на дорогах могут появиться снежные заносы.
Стоит отметить, что в понедельник в Приморье наступит настоящая зима, но ненадолго. 20 ноября плюсовые температуры снова порадуют местное население.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что снег, скорее всего, обойдет стороной дальневосточную столицу. Борис Кубай рассказал, когда Владивосток может серьезно накрыть снежным покровом.