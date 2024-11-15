«Предупреждение №1, возможен ледяной дождь»: опасная непогода грядет в Приморье

Ледяной дождь и метель могут ударить по инфраструктуре Приморского края

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Некоторые жители Приморья уже свыклись с мыслью о том, что повсеместный снегопад ударит по региону. Но народный синоптик заявил о том, что осадки могут принести ледяной дождь. Теперь население края вновь занервничало.