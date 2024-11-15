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Posted 15 ноября, 07:30

Published 15 ноября, 07:30

Modified 15 ноября, 07:32

Updated 15 ноября, 07:32

Ледяной дождь и метель могут ударить по инфраструктуре Приморского края

«Предупреждение №1, возможен ледяной дождь»: опасная непогода грядет в Приморье

15 ноября 2024, 07:30
Фото: vostokmedia.com.

Ледяной дождь и метель могут ударить по инфраструктуре Приморского края

Сюжет
Электроэнергия
Некоторые жители Приморья уже свыклись с мыслью о том, что повсеместный снегопад ударит по региону. Но народный синоптик заявил о том, что осадки могут принести ледяной дождь. Теперь население края вновь занервничало.

Приморский край готовится к серьезной непогоде. По данным народного синоптика Руслана Юрковского, 16 и 17 ноября в регионе резко похолодает и пройдут сильные осадки, — дождь и мокрый снег спровоцируют снежный накат и опасный гололед.

Метеоблогер также выступил с предупреждением №1. Холодный фронт, который придет в регион в субботу в 15 часов, может спровоцировать ледяной дождь.

«В центральных и северных районах ожидается обледенение проводов и деревьев, поэтому местами возможны отключения подачи электроэнергии», — отметил Руслан Юрковский.

Основатель портала «Маглипогода» подчеркнул, что жителям Приморья нужно быть готовыми к отключениям электричества. Более того, водителям лучше отложить поездки в период непогоды. Ведь под гнетом метели на дорогах могут появиться снежные заносы.

Стоит отметить, что в понедельник в Приморье наступит настоящая зима, но ненадолго. 20 ноября плюсовые температуры снова порадуют местное население.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что снег, скорее всего, обойдет стороной дальневосточную столицу. Борис Кубай рассказал, когда Владивосток может серьезно накрыть снежным покровом.

Когда снегопад обрушится на Владивосток? — прогноз главного синоптика Приморья
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