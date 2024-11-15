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Posted 15 ноября, 05:25

Published 15 ноября, 05:25

Modified 15 ноября, 05:27

Updated 15 ноября, 05:27

Уголовное дело возбуждено по факту падения женщины в лужу с кипятком в Приморье

Прохожая упала в кипяток во Владивостоке — возбуждено уголовное дело

15 ноября 2024, 05:25
Фото: 1MI.

Уголовное дело возбуждено по факту падения женщины в лужу с кипятком в Приморье

Сюжет
Безопасность
Следователи СКР разбираются в инциденте, в результате которого женщина получила ожоги на улице Калинина во Владивостоке. Возбуждено уголовное дело.

В Управлении Следственного комитета по Приморскому краю возбудили уголовное дело по факту получения ожогов женщиной на одной из улиц города.

Инцидент произошел 15 ноября 2024 года возле торгового центра «Калина Молл» во Владивостоке. По информации спецслужб, пожилая женщина случайно упала в кипяток в месте, где прорвало трубу с горячей водой.

По предварительным данным, это действие может быть рассмотрено как нарушение статьи 238 Уголовного кодекса Российской Федерации, связанной с оказанием небезопасных услуг.

Расследование для выяснения всех обстоятельств случившегося продолжается.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что прокуратура начала проверку по факту падения прохожей в кипяток во Владивостоке.

Женщина упала в кипяток на улице во Владивостоке — прокуратура проводит проверку
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