РЭО: За время реформы отрасли ТКО в России построили 280 предприятий

За пять лет реализации реформы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в России было создано 280 объектов для обработки, утилизации и размещения отходов. Об этом сообщил Российский экологический оператор (РЭО) в рамках Дня рециклинга, который отмечается ежегодно 15 ноября.

«День рециклинга призван привлечь внимание к проблеме загрязнения окружающей среды отходами. Переработка, или рециклинг, позволяет использовать повторно материалы, что соответствует принципам экономики замкнутого цикла. В рамках реализации федерального проекта „Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами“ в период 2019–2024 гг. введено 280 объектов обращения с отходами, включая 76 объектов по утилизации и обезвреживанию отходов. Благодаря новым объектам будет снижено количество отходов, направляемых на полигоны», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев. Среди построенных объектов также значатся 144 комплекса для обработки отходов, 22 объекта размещения и 38 комплексных объектов, совмещающих несколько этапов обращения с отходами. По словам представителя РЭО, новые мощности значительно увеличивают объем перерабатываемого мусора и снижают нагрузку на полигоны. Об этом пишет портал 56orb.ru. Проект реализуется в рамках нацпроекта «Экология» при координации Российского экологического оператора, который выступает системным интегратором реформы отрасли обращения с отходами. Организация занимается внедрением механизмов для повышения доли перерабатываемых отходов, привлечением инвестиций в строительство новых мощностей и взаимодействием с региональными операторами. Согласно планам РЭО, к 2030 году уровень переработки твердых коммунальных отходов в стране должен достичь 50%, что станет важным шагом к снижению экологического ущерба.