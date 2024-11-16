Автограф актера фильмов о Гарри Поттере продают в Приморском крае

Рейф Файнс — актёр, известный ролью Волан-де-Морта, также сыграл во многих других фильмах. Среди них «Список Шиндлера», «Чтец», «Отель „Гранд Будапешт“», «Английский пациент» и три фильма о Джеймсе Бонде. Так что, не исключено, что автографом британского актера заинтересуются не только фанаты «Поттерианы».