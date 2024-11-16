Автограф актера фильмов о Гарри Поттере продают в Приморском крае

Posted 16 ноября, 07:58
Published 16 ноября, 07:58
Modified 16 ноября, 08:00
Updated 16 ноября, 08:00
На «Авито» появилось объявление о продаже, которое однозначно заинтересует многих фанатов Гарри Поттера.
Театральную афишу с автографом британца Рейфа Файнса продают в Приморье. Британский актёр, сыгравший легендарную роль «Того-Кого-Нельзя-Называть», расписался на афише постановки «Иванов» по пьесе Чехова. В ней Файнс сыграл роль помещика Иванова. По словам продавца, афишу он получил от другого коллекционера.
Рейф Файнс — актёр, известный ролью Волан-де-Морта, также сыграл во многих других фильмах. Среди них «Список Шиндлера», «Чтец», «Отель „Гранд Будапешт“», «Английский пациент» и три фильма о Джеймсе Бонде. Так что, не исключено, что автографом британского актера заинтересуются не только фанаты «Поттерианы».