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Posted 16 ноября, 07:58

Published 16 ноября, 07:58

Modified 16 ноября, 08:00

Updated 16 ноября, 08:00

Автограф актера фильмов о Гарри Поттере продают в Приморском крае

Автограф актера фильмов о Гарри Поттере продают в Приморском крае

16 ноября 2024, 07:58
Фото: 1MI.
Коллекционный предмет с подписью легенды продают на популярном сайте объявлений в Приморье. К слову, весьма недорого.

На «Авито» появилось объявление о продаже, которое однозначно заинтересует многих фанатов Гарри Поттера.

Театральную афишу с автографом британца Рейфа Файнса продают в Приморье. Британский актёр, сыгравший легендарную роль «Того-Кого-Нельзя-Называть», расписался на афише постановки «Иванов» по пьесе Чехова. В ней Файнс сыграл роль помещика Иванова. По словам продавца, афишу он получил от другого коллекционера.

Фото: «Авито»

Рейф Файнс — актёр, известный ролью Волан-де-Морта, также сыграл во многих других фильмах. Среди них «Список Шиндлера», «Чтец», «Отель „Гранд Будапешт“», «Английский пациент» и три фильма о Джеймсе Бонде. Так что, не исключено, что автографом британского актера заинтересуются не только фанаты «Поттерианы».

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#Новости#Общество#Чехов#Приморский край#Приморье
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