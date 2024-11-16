Ребенок провалился под лед и погиб в Приморском крае

Posted 16 ноября, 06:56
Published 16 ноября, 06:56
Modified 16 ноября, 06:58
Updated 16 ноября, 06:58
Вечером 15 ноября на озере Луговое в Пограничном округе Приморья утонул четырнадцатилетний парень. Он провалился под лед. Местные жители на лодке добрались до места происшествия, вытащили тело мальчика и привезли его на берег.
Трагедия случилась, несмотря на то, что озеро было полностью замерзшим. За последние дни в Пограничном округе стало теплее, это привело к ослаблению льда.
Краевое управление МЧС напоминает:
Ранее «Восток-Медиа» писало о рыбаке, который провалился под тонкий лед в Приморском крае.