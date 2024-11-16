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Posted 16 ноября, 06:56

Published 16 ноября, 06:56

Modified 16 ноября, 06:58

Updated 16 ноября, 06:58

Ребенок провалился под лед и погиб в Приморском крае

Ребенок провалился под лед и погиб в Приморском крае

16 ноября 2024, 06:56
Фото: 1MI.
Сюжет
Безопасность
14-летний парень вышел на лед озера в Приморье и провалился. Его тело доставали на лодке.

Вечером 15 ноября на озере Луговое в Пограничном округе Приморья утонул четырнадцатилетний парень. Он провалился под лед. Местные жители на лодке добрались до места происшествия, вытащили тело мальчика и привезли его на берег.

Трагедия случилась, несмотря на то, что озеро было полностью замерзшим. За последние дни в Пограничном округе стало теплее, это привело к ослаблению льда.

Краевое управление МЧС напоминает:

  • не отпускайте детей на лед без присмотра
  • не выходите на тонкий, неустойчивый лед;
  • будьте внимательны при снегопаде — скрытые под снегом ледяные ямы можно не заметить;
  • объясните ребенку о рисках ходьбы по тонкому льду;
  • если увидите детей на льду, уговорите их уйти на берег.

Ранее «Восток-Медиа» писало о рыбаке, который провалился под тонкий лед в Приморском крае.

Началось: рыбак провалился под тонкий лед и погиб в Приморье
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