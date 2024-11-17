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Posted 17 ноября, 06:02

Published 17 ноября, 06:02

Modified 17 ноября, 06:04

Updated 17 ноября, 06:04

Прокуратура Приморья проверит инцидент с газовыми баллонами

Грозился все взорвать: полицейские задержали участника инцидента во Владивостоке

17 ноября 2024, 06:02
Фото: 1MI.

Прокуратура Приморья проверит инцидент с газовыми баллонами

Сюжет
Задержание
Мужчину, который грозился взорвать газовые баллоны во Владивостоке задержали полицейские. Прокуратура поставила на контроль доследственную проверку по данному факту.

В дежурную часть отдела полиции N 2 УМВД России по городу Владивостоку поступило сообщение местного жителя о том, что во дворе дома на улице Надибаидзе, 30 неизвестный мужчина достал из автомобиля «Субару» баллоны с пропаном и угрожает их уничтожить.

Как поясняют в прокуратуре Приморья, кроме баллонов с газом у мужчины была канистра с бензином, который он разливал в непосредственной близости с баллонами. При этом дебошир требовал, чтобы к нему пришла его жена.

Видео: @prosecutor_pk.

Нарушителем общественного порядка оказался 32-летний житель Дальнегорска, он был задержан и доставлен в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.

При надзорном сопровождении прокуратуры решается вопрос об итоговой квалификации его действий и избрании меры пресечения.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что во Владивостоке пройдут антитеррористические учения. Горожан просят сохранять спокойствие.

Полицейские заполонят улицы: антитеррористические учения пройдут во Владивостоке
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