Грозился все взорвать: полицейские задержали участника инцидента во Владивостоке

Posted 17 ноября, 06:02
Published 17 ноября, 06:02
Modified 17 ноября, 06:04
Updated 17 ноября, 06:04
В дежурную часть отдела полиции N 2 УМВД России по городу Владивостоку поступило сообщение местного жителя о том, что во дворе дома на улице Надибаидзе, 30 неизвестный мужчина достал из автомобиля «Субару» баллоны с пропаном и угрожает их уничтожить.
Как поясняют в прокуратуре Приморья, кроме баллонов с газом у мужчины была канистра с бензином, который он разливал в непосредственной близости с баллонами. При этом дебошир требовал, чтобы к нему пришла его жена.
Нарушителем общественного порядка оказался 32-летний житель Дальнегорска, он был задержан и доставлен в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.
При надзорном сопровождении прокуратуры решается вопрос об итоговой квалификации его действий и избрании меры пресечения.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что во Владивостоке пройдут антитеррористические учения. Горожан просят сохранять спокойствие.