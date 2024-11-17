В круглосуточном режиме: последствия непогоды устраняют в Приморье

Posted 17 ноября, 01:02
Published 17 ноября, 01:02
Modified 17 ноября, 01:04
Updated 17 ноября, 01:04
Затруднений и перерывов в движении транспорта на дорогах края зафиксировано не было, Примавтодор следил за ситуацией ежечасно на протяжении всего времени прохождения циклона. На потенциально опасных участках — перевалах — ночью работали комбинированные дорожные машины.
Днем работа продолжилась — для патрулирования и очистки трасс от снега на дорогах края работает 135 единиц техники.
«В крае работают 67 комбинированных дорожных машин, автогрейдеры, трактора. Продолжаем подсыпать проезжую часть специальными составами», — сообщили в Примавтодоре.
По информации дорожников, наибольшее количество осадков в виде снега выпало в Чугуевском и Красноармейском округах. В этих муниципалитетах отметка достигла 10 сантиметров. В Лазовском и Михайловском округах — до пяти сантиметров, в остальных — до одного.
В усиленном режиме работали и специалисты службы «Содержание городских территорий» Владивостока. Ночью сотрудники мониторили места возможных наледей и гололедиц. В случае подмерзания проезжей части, ее подсыпали песко-соляной смесью.
«Работы велись со штаба и с точек дислокации спецтехники по всему городу, включая трассу Седанка — Патрокл», — рассказали в «СГТ».
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что технику перевели в режим повышенной готовности во Владивостоке. Город готовится к похолоданию и возможному снегопаду.