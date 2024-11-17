В круглосуточном режиме: последствия непогоды устраняют в Приморье

По информации дорожников, наибольшее количество осадков в виде снега выпало в Чугуевском и Красноармейском округах. В этих муниципалитетах отметка достигла 10 сантиметров. В Лазовском и Михайловском округах — до пяти сантиметров, в остальных — до одного.