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Posted 17 ноября, 01:02

Published 17 ноября, 01:02

Modified 17 ноября, 01:04

Updated 17 ноября, 01:04

135 единиц техники вышли на расчистку дорог в Приморье

В круглосуточном режиме: последствия непогоды устраняют в Приморье

17 ноября 2024, 01:02
Фото: @adm_vl.

135 единиц техники вышли на расчистку дорог в Приморье

Сюжет
Снегопад
Дорожные службы Приморья перешли на усиленный режим работы — специалисты чистят дороги от снега и наледи. Задействовано 135 единиц техники.

Затруднений и перерывов в движении транспорта на дорогах края зафиксировано не было, Примавтодор следил за ситуацией ежечасно на протяжении всего времени прохождения циклона. На потенциально опасных участках — перевалах — ночью работали комбинированные дорожные машины.

Днем работа продолжилась — для патрулирования и очистки трасс от снега на дорогах края работает 135 единиц техники.

«В крае работают 67 комбинированных дорожных машин, автогрейдеры, трактора. Продолжаем подсыпать проезжую часть специальными составами», — сообщили в Примавтодоре.

По информации дорожников, наибольшее количество осадков в виде снега выпало в Чугуевском и Красноармейском округах. В этих муниципалитетах отметка достигла 10 сантиметров. В Лазовском и Михайловском округах — до пяти сантиметров, в остальных — до одного.

В усиленном режиме работали и специалисты службы «Содержание городских территорий» Владивостока. Ночью сотрудники мониторили места возможных наледей и гололедиц. В случае подмерзания проезжей части, ее подсыпали песко-соляной смесью.

«Работы велись со штаба и с точек дислокации спецтехники по всему городу, включая трассу Седанка — Патрокл», — рассказали в «СГТ».

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что технику перевели в режим повышенной готовности во Владивостоке. Город готовится к похолоданию и возможному снегопаду.

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