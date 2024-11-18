Без проблем не обошлось: ледяные последствия циклона в Приморье — видео

Posted 18 ноября, 00:40
Published 18 ноября, 00:40
Modified 18 ноября, 00:42
Updated 18 ноября, 00:42
Циклон, который властвовал в регионе в минувшие выходные, не прошел бесследно. Дождь, перешедший в снег, натворил дел в некоторых районах края. Если кое-где снежинки щедро усыпали улицы, то в Спасском районе снежный покров получился скудным. Но последствия непогоды оказались проблемными. Например, дверь на автомобиле не открылась из-за льда.
«Муж в итоге открыл конечно. Сама долго возилась бы, наверное. Брусчатка льдом покрылась, пришлось долго счищать его, а то ходить уж очень опасно было. Особенно детям», — отметила горожанка.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморском крае выдастся морозное начало недели. Будет не только холодно, но и ветрено. Минусовые температуры тоже напомнят о приближении суровой зимы.