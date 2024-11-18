Без проблем не обошлось: ледяные последствия циклона в Приморье — видео

Циклон, который властвовал в регионе в минувшие выходные, не прошел бесследно. Дождь, перешедший в снег, натворил дел в некоторых районах края. Если кое-где снежинки щедро усыпали улицы, то в Спасском районе снежный покров получился скудным. Но последствия непогоды оказались проблемными. Например, дверь на автомобиле не открылась из-за льда.