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Posted 18 ноября, 00:40

Published 18 ноября, 00:40

Modified 18 ноября, 00:42

Updated 18 ноября, 00:42

После дождя и снега машины обледенели в Приморском крае

Без проблем не обошлось: ледяные последствия циклона в Приморье — видео

18 ноября 2024, 00:40
Фото: vostokmedia.com.

После дождя и снега машины обледенели в Приморском крае

Сюжет
Погода
В Приморском крае не только земля покрылась льдом, но и автомобили. Утром жители Спасского района столкнулись с неприятным сюрпризом.

Циклон, который властвовал в регионе в минувшие выходные, не прошел бесследно. Дождь, перешедший в снег, натворил дел в некоторых районах края. Если кое-где снежинки щедро усыпали улицы, то в Спасском районе снежный покров получился скудным. Но последствия непогоды оказались проблемными. Например, дверь на автомобиле не открылась из-за льда.

«Муж в итоге открыл конечно. Сама долго возилась бы, наверное. Брусчатка льдом покрылась, пришлось долго счищать его, а то ходить уж очень опасно было. Особенно детям», — отметила горожанка.
Видео: vostokmedia.com.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморском крае выдастся морозное начало недели. Будет не только холодно, но и ветрено. Минусовые температуры тоже напомнят о приближении суровой зимы.

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