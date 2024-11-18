До -23°С: очередное временное похолодание ждет Приморье

Posted 18 ноября, 10:13
Published 18 ноября, 10:13
Modified 18 ноября, 10:15
Updated 18 ноября, 10:15
19 ноября в Приморье ожидается стабильная погода благодаря области повышенного атмосферного давления, без осадков. Ночью будет северо-западный ветер, а днем — умеренный южный, иногда до сильного. Температура воздуха от -6 до -23°С ночью и от -8 до +4°C днем.
Во Владивостоке прогнозируется небольшая облачность без осадков. Ветер ночью и утром северо-западный, днем — умеренный южный. Температура воздуха опустится до -8…-10°C ночью и поднимется до -1…+1°C днем.
Уссурийск также ожидает переменную облачность без осадков. Ветер северо-западный ночью и утром, днем — умеренный южный. Температура воздуха составит от -14 до -16°C ночью и от -1 до +1°C днем.
В Находке прогнозируется небольшая облачность без осадков. Ветер будет переменчивой направленности: умеренный до сильного северо-западный ночью, и умеренный южный днем. Температура воздуха ночью составит от -7 до -9°C, а днем от +1 до +3°C.