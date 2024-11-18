До -23°С: очередное временное похолодание ждет Приморье

19 ноября в Приморье ожидается стабильная погода благодаря области повышенного атмосферного давления, без осадков. Ночью будет северо-западный ветер, а днем — умеренный южный, иногда до сильного. Температура воздуха от -6 до -23°С ночью и от -8 до +4°C днем.