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Posted 18 ноября, 10:13

Published 18 ноября, 10:13

Modified 18 ноября, 10:15

Updated 18 ноября, 10:15

Резкое похолодание придет в Приморский край

До -23°С: очередное временное похолодание ждет Приморье

18 ноября 2024, 10:13
Фото: Изображение Midjourney.

Резкое похолодание придет в Приморский край

Сюжет
Погода
Погода в Приморье 19 ноября однозначно удивит, и скорее неприятно.

19 ноября в Приморье ожидается стабильная погода благодаря области повышенного атмосферного давления, без осадков. Ночью будет северо-западный ветер, а днем — умеренный южный, иногда до сильного. Температура воздуха от -6 до -23°С ночью и от -8 до +4°C днем.

Во Владивостоке прогнозируется небольшая облачность без осадков. Ветер ночью и утром северо-западный, днем — умеренный южный. Температура воздуха опустится до -8…-10°C ночью и поднимется до -1…+1°C днем.

Уссурийск также ожидает переменную облачность без осадков. Ветер северо-западный ночью и утром, днем — умеренный южный. Температура воздуха составит от -14 до -16°C ночью и от -1 до +1°C днем.

В Находке прогнозируется небольшая облачность без осадков. Ветер будет переменчивой направленности: умеренный до сильного северо-западный ночью, и умеренный южный днем. Температура воздуха ночью составит от -7 до -9°C, а днем от +1 до +3°C.

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