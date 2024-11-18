«Это наш джаз и мы его играем»: трио Даниила Крамера выступило во Владивостоке — фото

— Я классический музыкант, был им и останусь, — рассказал Игорь Фёдоров, — но я благодарен Даниилу Крамеру за то, что он позвал меня в джазовый проект, что я свои классические мозги, свое классическое мышление повернул в сторону джаза и начал импровизировать, начал не бояться играть то, что не написано в нотах.