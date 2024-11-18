Нарушители ПДД поплатятся: водить машину станет роскошью для жителей Приморья

Таким образом, со следующего года штрафные санкции для непристегнутых водителей могут увеличиться на 500 рублей. А за езду в алкогольном опьянении водителям будет грозить штраф не 30 000 рублей, а 45 000. Симметрично изменятся санкции за отказ медосвидетельствование. Размеры взысканий за превышение скорости тоже увеличатся от 500 — 5 000 рублей до 750 — 7 500 рублей. Аналогично поменяют размеры штрафов за игнорирование дорожных знаков и разметок. Перемены коснутся пренебрежительного отношения к правилам буксировки и перевозки грузов, а также ПДД для грузовых авто. За причинение легкого вреда здоровью штраф увеличат с 2 500 — 5 000 до 3 700 — 7 500 рублей, а среднего с 10 000 — 20 000 рублей до 15 000 — 30 000.