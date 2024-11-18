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Posted 18 ноября, 06:36

Published 18 ноября, 06:36

Modified 18 ноября, 06:38

Updated 18 ноября, 06:38

Штрафы увеличатся для автомобилистов Приморского края

Нарушители ПДД поплатятся: водить машину станет роскошью для жителей Приморья

18 ноября 2024, 06:36
Фото: 1MI.

Штрафы увеличатся для автомобилистов Приморского края

Сюжет
Автомобили
В России ожидаются серьезные изменения, которые коснутся автомобилистов. Что ждет приморских водителей? — узнаете в материале.

С 1 января 2025 года в России могут вырасти штрафы за нарушения некоторых ПДД, сообщает издание Ведомости. В правительстве страны уже разрабатывают соответствующие поправки к Кодексу об административных правонарушениях.

Таким образом, со следующего года штрафные санкции для непристегнутых водителей могут увеличиться на 500 рублей. А за езду в алкогольном опьянении водителям будет грозить штраф не 30 000 рублей, а 45 000. Симметрично изменятся санкции за отказ медосвидетельствование. Размеры взысканий за превышение скорости тоже увеличатся от 500 — 5 000 рублей до 750 — 7 500 рублей. Аналогично поменяют размеры штрафов за игнорирование дорожных знаков и разметок. Перемены коснутся пренебрежительного отношения к правилам буксировки и перевозки грузов, а также ПДД для грузовых авто. За причинение легкого вреда здоровью штраф увеличат с 2 500 — 5 000 до 3 700 — 7 500 рублей, а среднего с 10 000 — 20 000 рублей до 15 000 — 30 000.

Стоит отметить, скидки на оплату штрафов тоже изменятся. Со следующего года оплачивать лишь половину не удастся. Водителям придется гасить 75% от штрафа в течение 30 дней.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, какие нарушения будут фиксировать новые камеры на дорогах Приморского края.

Устанавливают камеры: какие нарушения будут распознавать новые устройства в Приморье?
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