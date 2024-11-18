vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 18 ноября, 00:16

Published 18 ноября, 00:16

Modified 18 ноября, 00:18

Updated 18 ноября, 00:18

Водитель врезался в бордюр во Владивостоке

Ночное фиаско: автомобилист сблизился с бетонным ограждением во Владивостоке — видео

18 ноября 2024, 00:16
Фото: 1MI.

Водитель врезался в бордюр во Владивостоке

Сюжет
Погода
Во Владивостоке произошла авария минувшей ночью. Как рулевой умудрился учинить одиночное ДТП? — узнаете в материале.

Минувшей ночью случилось дорожное происшествие в районе Тихой в дальневосточной столице. По словам очевидцев, рулевой минивэна хотел обогнать грузовой автомобиль, но потерпел фиаско. В результате неудачного маневра малолитражка врезалась в бордюр.

О пострадавших не сообщается. Остается надеяться, что в инциденте никто не получил травмы.

Видео: vostokmedia.com.

Не исключено, что сегодня во Владивостоке дорожное движение будет осложнено. Ранее «Восток-Медиа» писало о прогнозе погоде. Судя по расчетам синоптиков, день выдастся морозным. Дороги могут покрыться льдом.

Жгучая зима: сильный ветер и жуткие морозы нагрянут в Приморье
Узнать подробнее
Читайте также:
Мужчину зажало в раздавленной машине в Приморье: его вызволяли пожарные — фотоДождь зальет, метель засыпет: зима мощно врывается в ПриморьеПервые жертвы непогоды: ДТП спровоцировало пробку во Владивостоке — видео
#Новости#Видео#Погода#Владивосток#Дорожное движение#Мороз#Приморский край#ДТП#Синоптики#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика