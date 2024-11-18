Ночное фиаско: автомобилист сблизился с бетонным ограждением во Владивостоке — видео

Posted 18 ноября, 00:16
Published 18 ноября, 00:16
Modified 18 ноября, 00:18
Updated 18 ноября, 00:18
Минувшей ночью случилось дорожное происшествие в районе Тихой в дальневосточной столице. По словам очевидцев, рулевой минивэна хотел обогнать грузовой автомобиль, но потерпел фиаско. В результате неудачного маневра малолитражка врезалась в бордюр.
О пострадавших не сообщается. Остается надеяться, что в инциденте никто не получил травмы.
Не исключено, что сегодня во Владивостоке дорожное движение будет осложнено. Ранее «Восток-Медиа» писало о прогнозе погоде. Судя по расчетам синоптиков, день выдастся морозным. Дороги могут покрыться льдом.