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Posted 18 ноября, 01:19

Published 18 ноября, 01:19

Modified 18 ноября, 01:25

Updated 18 ноября, 01:25

Пьяный водитель спровоцировал аварию со смертельным исходом в Приморском крае

Оставил семью без отца: беспечный ездок устроил чудовищное лобовое ДТП в Приморье

18 ноября 2024, 01:19
Фото: prim_police.

Пьяный водитель спровоцировал аварию со смертельным исходом в Приморском крае

Сюжет
ПДД
Житель Приморского края сел за руль в алкогольном опьянении и лишил жизни ни в чем не повинного человека. Также в страшной аварии серьезно пострадала женщина.

Пьяный автомобилист спровоцировал смертельное ДТП в Уссурийском районе, сообщает пресс-служба регионального Управления МВД.

Сельчанин из Улитовки мчался по Новоникольскому шоссе на Toyota Crown. В какой то момент нетрезвый рулевой выехал на встречку, где устроил лобовое столкновение с LADA, в которой ехали муж с женой.

В результате аварии скончался мужчина, — водитель «Лады». Его пассажирка получила тяжелые травмы.

Виновник аварии оказался на скамье подсудимых за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящемся в состоянии опьянения. Приморца признали виновным и назначили ему наказание, — лишение свободы на шесть лет и шесть месяцев. Теперь безответственный рулевой отправится в исправительную колонию общего режима. Более того, ему предстоит выплатить моральную компенсацию пострадавшей в размере 600 000 рублей и сыновьям погибшего по 800 000 рублей.

Фото: prim_police

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Надеждинском районе автомобиль перевернулся и загорелся.

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