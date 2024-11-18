Оставил семью без отца: беспечный ездок устроил чудовищное лобовое ДТП в Приморье

Виновник аварии оказался на скамье подсудимых за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящемся в состоянии опьянения. Приморца признали виновным и назначили ему наказание, — лишение свободы на шесть лет и шесть месяцев. Теперь безответственный рулевой отправится в исправительную колонию общего режима. Более того, ему предстоит выплатить моральную компенсацию пострадавшей в размере 600 000 рублей и сыновьям погибшего по 800 000 рублей.