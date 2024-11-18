Оставил семью без отца: беспечный ездок устроил чудовищное лобовое ДТП в Приморье

Posted 18 ноября, 01:19
Published 18 ноября, 01:19
Modified 18 ноября, 01:25
Updated 18 ноября, 01:25
Пьяный автомобилист спровоцировал смертельное ДТП в Уссурийском районе, сообщает пресс-служба регионального Управления МВД.
Сельчанин из Улитовки мчался по Новоникольскому шоссе на Toyota Crown. В какой то момент нетрезвый рулевой выехал на встречку, где устроил лобовое столкновение с LADA, в которой ехали муж с женой.
В результате аварии скончался мужчина, — водитель «Лады». Его пассажирка получила тяжелые травмы.
Виновник аварии оказался на скамье подсудимых за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящемся в состоянии опьянения. Приморца признали виновным и назначили ему наказание, — лишение свободы на шесть лет и шесть месяцев. Теперь безответственный рулевой отправится в исправительную колонию общего режима. Более того, ему предстоит выплатить моральную компенсацию пострадавшей в размере 600 000 рублей и сыновьям погибшего по 800 000 рублей.